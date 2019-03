Trend zu Smart Living und Digitalisierung fördert neue Berufsbilder und eröffnet neue Perspektiven im Handwerk

Finanztrends Video zu



Frankfurt am Main/Berlin (ots) - Auf der ISH, der Weltleitmessefür Wasser, Wärme und Klima, feiert die Wirtschaftsinitiative SmartLiving ihr zweijähriges Bestehen - und konstatiert einen deutlichenWandel der Berufsbilder im Handwerk infolge der Digitalisierung undneuer Wohntrends hin zum Smart Living. "Die Digitalisierungermöglicht neue Chancen für die Nutzung von Wohngebäuden, die so nocheffizienter, sicherer und komfortabler werden können. Einwesentliches Ziel der Wirtschaftsinitiative Smart Living ist, dasZusammenwirken der beteiligten Branchen voranzubringen. Die Gewerkewie Heizung, Klima-/Sanitär- und Elektro- und Informationstechnikspielen dabei die zentrale Rolle", erklärt Hans-Georg Krabbe,Vorsitzender des Lenkungskreises der Wirtschaftsinitiative undhauptamtlich Vorstandsvorsitzender der ABB AG.Vier Teilnehmer der Initiative skizzieren die zentralen Trends undHerausforderungen für das Handwerk infolge von Smart Living:- "Smart Living macht die Berufe im E-Handwerk noch attraktiver.Die neuen Ausbildungsverträge im Elektrohandwerk haben in denletzten drei Jahren stetig zugelegt, zuletzt sogar um 5,9Prozent. Aktuell arbeiten über 491.000 Beschäftigte in derBranche, davon mehr als 41.500 Auszubildende. Tendenz steigend.Mit neuen digitalen Technologien rund um die intelligenteGebäudetechnik entwickelt der ZVEH aktuell neue Aus- undWeiterbildungsmöglichkeiten. Für die Themen Smart Living,Gebäudeautomatisierung, Energiemanagement, Elektromobilität undSystemintegration soll es zukünftig einen eigenständigenAusbildungsberuf, den Elektroniker für Gebäudesystemintegration,geben. Parallel zur Neuordnung der Ausbildungsberufe soll dieFortbildung im Bereich Gebäudesystemintegration gestärkt werden.Aber bereits jetzt schon bietet eine Ausbildung imElektrohandwerk hervorragende Perspektiven. Eine Studie vongehalt.de hat zwölf Berufe im Handwerk untersucht und denElektroniker mit Meistertitel als Gehalts-Spitzenreiteridentifiziert. Gute Aussichten also für eine Karriere imE-Handwerk.", sagt Ingolf Jakobi, Hauptgeschäftsführer desZentralverbandes der Deutschen Elektro- undInformationstechnischen Handwerke (ZVEH) und Leiter derArbeitsgruppe 3 "Qualifizierung".- "Die Wirtschaftsinitiative Smart Living ist die idealePlattform, um unterschiedliche Aktivitäten in der Wirtschaftzusammenzuführen, zu vernetzen und gemeinsam weiterzuentwickeln.Sie ist damit auch eine Triebfeder zur Entwicklung notwendigerStandards und kann einen entscheidenden Beitrag für eineerfolgreiche Umsetzung der Energiewende leisten! Dabei gilt: DieDigitalisierung betrifft alle Beteiligten, insbesondere dasgesamte Handwerk im Bereich der Gebäudetechnik. Es bedarf hierkeiner neuen Berufsbilder, eine konsequente Weiterentwicklungaller betroffenen Berufe ist gefragt. Hierauf setzen wir imSHK-Handwerk und treiben dies als Verbandsorganisation stetigvoran. Dabei gilt: Zusammenarbeit ist Trumpf. Handwerk undIndustrie können den Markt erfolgreich nur gemeinsam undpartnerschaftlich erschließen", sagt Helmut Bramann,Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima(ZVSHK).- "Nicht nur neue Technologien und Systeme, sondern insbesondereauch die veränderten Wünsche und Erwartungen auf Kundenseitemachen es notwendig, dass Themen wie Smart Home und Smart LivingTeil der Aus- und Weiterbildung in den Gewerken Elektrotechnikund SHK werden. Intelligente Gebäudeautomationslösungenerfordern zudem gewerkeübergreifende Kompetenzen von denFachkräften, um die Funktionen zur Zufriedenheit der Kundenrealisieren zu können. In der Qualifizierung zur 'Fachkraft fürintelligente Gebäudetechnologien' werden diese Kompetenzen zumBeispiel vermittelt", so Dr. Maribel Illig, GeschäftsführerinHandwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld, LeiterinAbteilung Berufsbildungszentrum.- "Schon lange kommt kaum ein Produkt des Rollladen- undSonnenschutztechnikerhandwerks ohne elektrische Antriebe oderSteuerungen aus. Von der Markise, die ihre Befehle vom Wind-oder Sonnenwächter erhält, über den automatisch betriebenenRollladen, der potenziellen Einbrechern Anwesenheit vorgibt, bishin zur Einbindung unserer Branchenprodukte in die ganzheitlicheSmart-Home-Gebäudetechnik. Das Rollladen- undSonnenschutztechnikerhandwerk hat schon früh auf dieseBranchentrends reagiert, als es 2004 die berufliche Ausbildungvollkommen neu geordnet hat - vom Rollladen- und Jalousiebauerzum Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker. Durch die letzteNeuordnung zum 1. August 2016 hat unser Ausbildungsberuf vorallem in der Antriebs- und Steuerungstechnik nochmals inAnpassung an die technische Entwicklung eine deutlicheAufwertung erfahren. Wir sind damit bestens aufgestellt für dieHerausforderungen, die uns die Zukunft in Sachen Digitalisierungbringen wird", so Ingo Plück, Hauptgeschäftsführer desBundesverbands Rollladen + Sonnenschutz e. V.Der Informationsstand der Wirtschaftsinitiative Smart Living istTeil der Sondershow "ISH Technologie und Energie Forum" in Halle 11.1C.06.Über die ISHDie ISH ist eine weltweit führende Messe und internationalerBranchentreffpunkt für den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser undEnergie in Gebäuden. Die Messe setzt Trends für modernes Baddesign,nachhaltige Heizungs- und Klimatechnik und intelligentes Wohnen undzieht jedes Jahr über 2.500 Aussteller und rund 200.000 Besucher an.Über die Wirtschaftsinitiative Smart LivingAls bundesweites Netzwerk hat die Wirtschaftsinitiative SmartLiving das Ziel, zukunftsweisende Strategien für einen deutschenSmart-Living-Leitmarkt zu entwickeln. Sie ist zentrale Anlaufstellefür alle Fragen rund um Smart-Home- bzw. Smart-Living-Technologien inDeutschland. Mit branchenübergreifenden Kooperationen, derSensibilisierung von Wirtschaft und Gesellschaft für die Chancen vonSmart Living sowie der Förderung von Qualifizierungs- undWeiterbildungsmaßnahmen soll eine höhere Marktdynamik rund um diesichere Digitalisierung der Wohn- und Lebensumgebung erreicht werden.Teilnehmer der Wirtschaftsinitiative sind derzeit über 70Unternehmen, Verbände und Initiativen. Pressekontakt:
Julia Loeser
Geschäftsstelle Smart Living
c/o LoeschHundLiepold Kommunikation GmbH
Hauptstraße 28, D-10827 Berlin
Tel.: 030-4000 652-291
Fax: 030-4000 652-20
E-Mail: geschaeftsstelle@smart-living-germany.de
Internet: www.smart-living-germany.de
Original-Content von: Wirtschaftsinitiative Smart Living, übermittelt durch news aktuell