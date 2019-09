Trend Edelsteinschmuck: 3. Auflage des Edelstein- und Schmuckratgebers DIE WELT DER EDELSTEINE von Gavin Linsell erschienen

Berlin (ots) - Es ist so weit: Die langersehnte dritte, erweiterteund völlig neu gestaltete Auflage des Buchs "Die Welt der Edelsteine"von Gavin Linsell liegt vor. Das informative Handbuch undunverzichtbarer Ratgeber beim Kauf von Edelsteinen enthält vieleInformationen zu bekannten und auch neuen Edelsteinen und ist überJuwelo, Deutschlands einzigem TV Sender für Echtschmuck erhältlich.Echte Edelsteine faszinieren Menschen seit Jahrtausenden und sindauch aus der Welt der Mode nicht wegzudenken. Wie finde ich aber denrichtigen Edelstein, der zu mir passt, eine Geschichte erzählt undzudem noch wertvoll ist? Auf seine unverwechselbare Art bringt GavinLinsell dem Leser die Welt der Edelsteine mit all ihren Facettennäher. So gelingt es dem Autor hervorragend, die "harten Fakten" überEdelsteine unterhaltsam mit deren Mythologie und Legenden zuverknüpfen und den Leser auf eine wundervolle Reise in diefaszinierende Welt der Edelsteine zu entführen.Viele Menschen lieben die Welt der Edelsteine, aber oft fällt esschwer, den Wert eines Edelsteins richtig einzuschätzen. Genau dieseLücke schließt Gavin Linsell mit diesem Buch, das nun in der 3.,überarbeiteten und um mehr als 100 Seiten erweiterten Auflagevorliegt: In vier Kapiteln erklärt der Autor "Die Welt derEdelsteine". Das Buch versteht sich als Ratgeber und hilfreicherBegleiter beim Edelstein- und Schmuckeinkauf.Erfahren Sie im ersten, einführenden Teil Grundlegendes überEdelsteine und ihre Entstehung sowie über die Schätzung von Schmuckund den richtigen Umgang mit Gutachtern und Sachverständigen. Imzweiten, ausführlichen Teil gibt der Autor umfassend Informationen zuden einzelnen Edelsteinen. Im dritten Teil erhalten Sie nebenGrundlagenwissen über Schmuck- und Metallarten sowie Schmuckfassungenviele praktische Tipps zum Tragen von Schmuck.Im vierten und letztenTeil bündelt der Autor weitere nützliche Informationen: Fakten,Geburts- und Jubiläumssteine sowie Edelsteine in der Astrologie. DenAbschluss bilden Informationenüber die Behandlung und Pflege vonEdelsteinen. Alle Kapitel sind mit zahlreichen Fotos, Tabellen undZeichnungen illustriert.Der globalisierte Edelsteinhandel bewegt sich mit einemunvorhersehbaren Tempo. Wird auf einem der sieben Kontinente eineneue Edelsteinvarietät gefunden, dann kann es sehr schnell gehen undplötzlich wird ein neuer Superstar gekürt, um den sich jeder Juwelierder Welt reißt. Für jeden Edelsteinfreund ist es darum vonunschätzbarem Wert, einen verlässlichen Ratgeber an der Seite zuhaben, um die feinen Unterschiede zwischen den zahlreichen Varietätender Edelsteine zu erkennen und einzuordnen.Erhältlich ist das Buch "Die Welt der Edelsteine" von GavinLinsell über www.juwelo.deÜber JuweloDie Juwelo Deutschland GmbH ist ein in Berlin ansässigesUnternehmen. Juwelo startete am 1. Juni 2008 im TV und präsentiertseitdem 18 Stunden täglich live echten Edelsteinschmuck. DerOnlineshop juwelo.de ist rund um die Uhr mit einem vielfältigenAngebot erreichbar. Heute bietet Juwelo über eine Vielzahl vonelektronischen Vertriebskanälen (u.a. TV, Internet, Smart TV undSmartphone-App) europaweit farbigen Edelsteinschmuck zum bestenPreis-Leistungs-Verhältnis in jedem Segment an. Neben deminteraktiven Live-Verkauf im TV gibt es außerdem klassischeFestpreisangebote im Onlineshop, sodass Schmuckliebhaber zu jederZeit und von jedem Ort auf das breite Angebot von Juwelo zugreifenkönnen. Der Edelsteinschmuck wird in höchster Präzision in eigenenFertigungen in Thailand und Indien von ausgebildeten Goldschmiedenhandgefertigt. Das Sortiment von Juwelo Deutschland umfasstSchmuckstücke mit einer Vielzahl unterschiedlicher Edelsteine,zurzeit sind ca. 500 verschiedene Edelsteinvarietäten im Angebot.Jedes Schmuckstück wird mit einem Echtheitszertifikat geliefert, dasAuskunft gibt über Maße, Gewicht, Herkunft sowie über das verwendeteEdelmetall.Kontakt:Juwelo Deutschland GmbHMax PfauErkelenzdamm 59/6110999 BerlinOriginal-Content von: Juwelo Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell