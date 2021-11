Trench Metals plant Einrichtung einer Abteilung für Wasserstoffenergie

Quelle: IRW Press

Blank

Vancouver, Kanada – 21. November 2021 -Trench Metals Corp. (das „Unternehmen“) (TSXV: TMC, FWB: 33H2) freut sich bekannt zu geben, dass sein Board of Directors die Einrichtung einer Abteilung für Wasserstoffenergie innerhalb des Unternehmens genehmigt hat. Die Uranprojekte des Unternehmens haben in letzter Zeit vom erneuten Marktinteresse an grünen Energieprojekten profitiert und das Board of Directors will sich dafür ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung