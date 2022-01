Trench Metals-Aktie: Gelingt den Bullen der Durchbruch?

So auch in der Vorwoche. Damit stellt der gleitende Durchschnitt, der derzeit bei 0,62 Euro verläuft, für die Bullen eine Hürde dar, die zwar schwer zu überwinden ist, aber insgesamt unbedingt überwunden werden muss, soll die am 30. November auf dem Tief bei 0,41 Euro gestartete Erholung auch in den kommenden Wochen weiter fortgesetzt werden.

Auf diese Marken ist bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung