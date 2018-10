Treffpunkte zum Thema IT-Sicherheit / it-sa und secIT schließen Event-Partnerschaft

Hannover (ots) - Die it-sa, Europas führende Fachmesse fürIT-Sicherheit der NürnbergMesse, und die secIT, der neue Treffpunktfür Security-Anwender und -Anbieter von Heise Medien in Hannover,arbeiten ab sofort partnerschaftlich im Event-Umfeld zusammen. Auchdie Besucher profitieren von der Zusammenarbeit: Wer sich auf derit-sa vom 9. bis 11. Oktober in Nürnberg über die neuestenSicherheitstrends informiert, erhält auf der secIT vom 13. bis 14.März in Hannover zehn Prozent Rabatt auf den Eintrittspreis.Seit 2009 in Nürnberg beheimatet, ist die it-sa der jährlicheTreffpunkt für C-Level-Experten, IT-Sicherheitsbeauftragte ausIndustrie, Dienstleistung und Verwaltung sowie Entwickler undAnbieter von Produkten und Services rund um das Thema IT-Sicherheit.Die Messe bietet mit ihrem vielfältigen Ausstellungsangebot und dembegleitenden Kongressprogramm Congress@it-sa ein breites Spektrum zumThema IT-Security. In den vergangenen Jahren konnte die im Oktoberstattfindende it-sa kontinuierlich wachsende Aussteller- undBesucherzahlen aus dem In- und Ausland verzeichnen.Petra Wolf, Mitglied der Geschäftsleitung der NürnbergMessebetont: "Die it-sa ist die führende Dialogplattform zum ThemaIT-Sicherheit. Wir unterstützen, dass heise Events als kompetenterVeranstalter dem Markt zu diesem wichtigen und schnelllebigen Themajetzt auch im Frühjahr ein weiteres Event im Norden Deutschlandsbieten kann."Die secIT als Treffpunkt für Security-Anwender und -Anbieter hatim März 2018 zum ersten Mal in Hannover stattgefunden. Heise Medienhat damit ein neues Highlight für die Security-Branche im Nordengeschaffen. Der Mix aus Vorträgen, Workshops und Expert-Talks kam beiAusstellern und Besuchern sehr gut an. Für 2019 wird dieAusstellungsfläche verdoppelt.Gisela Strnad, Leitung heise Events erläutert: "Die secIT und dieit-sa bieten Anbietern und Anwendern im Frühjahr und im Herbstattraktive Veranstaltungsangebote für den fachlichen Austausch aufhohem Niveau. Die Nutzer innovativer IT-Security-Lösungen haben damitzweimal im Jahr die Chance, sich über neue Produkte und Lösungen zuinformieren."it-sa 2018: Home of IT-SecurityDie it-sa zählt zu den führenden Fachmessen für IT-Sicherheit undbietet einen weltweit einmaligen Marktüberblick. Auf der it-sa 2018präsentieren rund 700 Aussteller vom 9. bis 11. Oktober in Nürnbergein umfangreiches Angebot an IT-Sicherheitsprodukten und -lösungen.Das Kongressprogramm Congress@it-sa informiert über aktuelle Trendsim Bereich IT-Security. www.it-sa.desecIT Hannover: Der Treffpunkt für Security-Anwender und -AnbieterDie secIT ist eine neue Plattform für Security-Firmen undUnternehmensvertreter, auf der der persönliche Kontakt im Vordergrundsteht. Anbietern und Anwendern wird in Vorträgen, Workshops undExpert-Talks eine intensive Austauschmöglichkeit zum ThemaSicherheitsstrategien geboten. Die IT-Sicherheits-Veranstaltung vonHeise Medien wird von heise Events organisiert. 2019 findet die secITvom 13. bis 14. März im HCC in Hannover statt. www.sec-it.heise.dePressekontakt:Sylke WildeHeise Mediensy@heise.de0511 5352-290Original-Content von: Heise Medien, übermittelt durch news aktuell