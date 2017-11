Treffpunkt für Qualitätsverantwortliche: DGQ und DQS als Partner der Quality Area (METAV 2018)

Frankfurt/Main (ots) - 20. Internationale Messe für Technologien in derMetallbearbeitung (METAV) vom 20. bis 24. Februar 2018 inDüsseldorf- Partner der Quality Area: Die Deutsche Gesellschaft für Qualitäte.V. (DGQ) und die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung vonManagementsystemen GmbH (DQS) gemeinsam vor Ort- Impulse für ein Qualitätsbewusstsein 4.0: DGQ und DQS vermittelnaktuelles Fachwissen und Methodenkompetenz in interaktivenWorkshopsDie Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. (DGQ) und die DeutscheGesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen GmbH (DQS)sind 2018 erneut Partner der Quality Area der Internationalen Messefür Technologien der Metallbearbeitung (METAV). In der Quality Areageht es um die neuesten Anwendungen klassischer Mess- undPrüftechnik, aktuelle Lösungen im Qualitätsmanagement sowie umInnovationen für die Qualitätssicherung in der Industrie 4.0. DasAusstellungsprogramm der Quality Area wird durch ein Forum mitFachvorträgen und Seminaren ergänzt. DGQ und DQS bieten gemeinsaminteraktive Workshops an, die Antworten auf Qualitätsfragen in derWertschöpfungskette 4.0 geben. Besucher erhalten wertvolle Impulsefür die Praxis sowie Einblicke in Best Practices aus denSchwerpunktbereichen ISO 9001:2015, Energiemanagement undInformationssicherheit in der Industrie 4.0. Die METAV findet in derMesse Düsseldorf vom 20. bis 24. Februar 2018 statt."Qualität ist gerade im Zeitalter der Digitalisierung nicht mehrals eigenständige Disziplin zu verstehen, sondern beschreibt einenstrukturierten, übergreifenden Prozess, der für Transparenz sorgt undneue Perspektiven auf Services, Produkte und Lieferketten wirft. Wirfreuen uns in unseren gemeinsamen Workshops mit der DQS, dieaktuellen Qualitätsthemen auf der METAV zu adressieren unddiskutieren", kommentiert Claudia Welker, Geschäftsführerin DGQWeiterbildung GmbH.Industrie 4.0 braucht Qualität 4.0Künstliche Intelligenz, Big Data, Cloud-Computing: Im Umgang mitder Wertschöpfungskette 4.0 muss sich die Industrie neuenHerausforderungen stellen. Dazu gehören der Aufbau einerumfangreichen und belastbaren IT-Infrastruktur, die Einführung neuerMess- und Prüftechniken sowie die Sicherung der erzeugtenDatenströme. Produktionen entwickeln sich ständig weiter. Sei esdurch den Einsatz neuer Technik und Systeme oder das Hinzukommenneuer Lieferanten. Es ist wichtig, ein Verständnis dafür zuentwickeln, aber auch die entsprechende Praxiskompetenz in denWerkshallen auszubauen", sagt Claudia Welker. DGQ und DQS sind sicheinig: Maßstäbe klassischer Ansätze von Qualitätssicherung undQualitätsmanagement werden in voll digitalisiertenProduktionsszenarien nicht mehr genügen. "Die deutscheProduktionsbranche wird sich der Digitalisierung öffnen, umwettbewerbsfähig zu bleiben. Damit entstehen neue Chancen undgleichermaßen neue Risiken. Einheitliche und transparente Standardssind für diesen Fortschritt in der Industrie notwendig", ergänztStefan Heinloth, Geschäftsführer der DQS. In ihren interaktivenWorkshops vermitteln DGQ und DQS aktuelles Fachwissen sowieMethodenkompetenz und geben allen Qualitätsverantwortlichennotwendige Umrüstungstipps für die Praxis an die Hand.Weitere Informationen zur Quality Area und den Workshops der DGQund der DQS finden Sie in der Besucherbroschüre anbei.Über die DGQDie Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) unterstütztUnternehmen dabei, mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungenerfolgreich am Markt zu bestehen. Als zentrale, deutscheQualitätsgesellschaft ist die DGQ erster Ansprechpartner fürQualität, Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung. Daseinzigartige Netzwerk der DGQ vereint über 6.000 Qualitätsexperten inmehr als 4.000 Unternehmen aller Größen und Branchen.Berufseinsteiger, Fachexperten und Manager nutzen den direktenErfahrungsaustausch in deutschlandweit über 70 Regional- undFachkreisen. Das DGQ-Netzwerk bietet die vielseitigste undumfassendste Plattform zum Austausch von Wissen, Praxiserfahrungenund Trends rund um qualitätsrelevante Themen. Die DGQ engagiert sichin nationalen und internationalen Initiativen, Partnerschaften,Gremien zur Gestaltung zentraler Normen sowie Innovations- undForschungsprojekten. Mit rund 300 Trainern und 1.000 praxisbezogenenTrainings stellt die DGQ ihren Mitgliedern und Kunden ein breitesWeiterbildungsangebot zur Verfügung. Sie trägt wirkungsvoll dazu bei,"Qualität Made in Germany" als Erfolgsprinzip in Wirtschaft undGesellschaft zu verankern. Dabei sichert die DGQ bestehendesKnow-how. In einer Welt der Transformation entwickelt sie zudem neueQualitätsansätze für die Zukunft.Über die DQSDie Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung vonManagementsystemen (DQS) wurde 1985 als Deutschlands erste undweltweit dritte Managementsystem-Zertifizierungsstelle durch DGQ(Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) und DIN (Deutsches Institutfür Normung e.V.) gegründet. Neben den Gründungsgesellschaftern sindauch das US-amerikanische Unternehmen Underwriters Laboratories sowiedie deutschen Industrieverbände HDB, Spectaris, VDMA und ZVEI an derDQS beteiligt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Mainfokussiert als einziger großer Zertifizierer die Auditierung undZertifizierung von Managementsystemen und Prozessen in Unternehmenund Organisationen. Mit über 3.200 Mitarbeitern - davon rund 2.500Auditoren - erzielt die Gruppe 2016 einen Jahresumsatz von rund 125Millionen Euro. 