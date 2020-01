Treffpunkt an der digitalen Dorflinde

Essen (ots) - Die Thüga-Plusgesellschaften präsentieren Produkte undDienstleistungen auf der Messe E-world 2020. Im Fokus des Auftritts vom 11. bis13. Februar stehen Lösungen für die digitale Transformation in der kommunalenDaseinsvorsorge.Auf der europäischen Leitmesse für die Energiebranche, der E-world energy &water, informieren die Thüga-Plusgesellschaften über ihre Lösungen rund um diekommunale Daseinsvorsorge: Am Gemeinschaftstand von e.dat, E-MAKS, Syneco undThüga SmartService dreht sich alles um vernetzte kommunale Infrastrukturen,plattformgestützte Automatisierung, Beschaffung sowie Sub- und Smart Metering.Konkrete Unterstützung bei Personalengpässen sowie praktikable Alternativen fürdie sichere Lieferkette sind ebenfalls geboten. Einen komprimierten Überblicküber die unterschiedlichsten Leistungen der Thüga-Unternehmen erhalten Besucheran allen drei Messetagen in der Speakers-Corner: Im halbstündigen Wechselberichten die Gesellschaften über ihre neuesten Entwicklungen mit anschließenderDiskussionsrunde.Erster AuftrittNicht nur die Energiebranche befindet sich weiterhin im Umbruch. Auch in derIT-Welt findet derzeit ein einschneidender Wandel statt. Gleichzeitig erwartendie Kunden in der Energiewirtschaft immer stärker "abgerundete Lösungen". Ausdiesem Grund hat die Thüga Aktiengesellschaft ihre Tochterunternehmen Conergosund Thüga SmartService (TSG) zum Jahreswechsel zusammengeführt. Das neueUnternehmen, das unter dem bereits etablierten Namen "Thüga SmartService"geführt wird, präsentiert sein ganzheitliches Lösungsportfolio erstmals auf derE-world: Es bietet nach dem Zusammenschluss über 80 Produkte undDienstleistungen für nahezu alle Funktionsbereiche und Prozesse von Energie- undWasserversorgungsunternehmen an. Im Fokus des Messeauftritts stehen vor allemLösungen für die vernetzte Kommune. Mit Hilfe verschiedener Netztechniken wieLoRaWAN, WAN oder Hotspots können Energieversorger Kommunen weiterentwickeln. Soentsteht eine Baumstruktur, die Anwendungen der Daseinsvorsorge miteinandervernetzt - eine Art digitale Dorflinde, die auch am Stand 2-522 zu sehen seinwird. Darüber hinaus können sich Besucher über das Angebot rund umEnergiedatenmanagement, Marktkommunikation und Energieeffizienz informieren. Beiden SAP Plattform-Lösungen im Bereich ERP, wie etwa SAP S/4HANA, profitierenEnergieversorger von zentralen Weiterentwicklungen durch die TSG, die sie aktivmitgestalten können.Den Rollout stemmenSpätestens mit der Zertifizierung des dritten Gateways im Dezember ist klar,dass der Pflichtrollout intelligenter Messsysteme ein Schwerpunktthema vonEnergieversorgern 2020 ist. Die Herausforderungen für die praktische Umsetzungsind groß. Thüga SmartService präsentiert auf der Messe E-world ihrLösungsportfolio, das für höchste Prozess- und Kosteneffizienz beiMessstellenbetreibern (MSB) sorgt: Das modulare Komplettpaket ermöglicht einewirtschaftliche, sichere und gesetzeskonforme Umsetzung. Die TSG-Lösung für dieAdministration von Smart-Meter-Gateways ist dabei das einzige am Marktverfügbare System, mit dem MSB die Rolle des Gateway-Administrators ausfüllenkönnen, ohne zusätzliche Investitionen in die eigene IT- undSicherheitsinfrastruktur tätigen zu müssen. Mit einer eigens entwickeltenSoftware, dem MSB-Assistenten, lassen sich alle anfallenden Aufgaben erfolgreichplanen, steuern und koordinieren.Lösungen aus einer HandDie Stärke der Thüga-Plusgesellschaften liegt in der Verknüpfung derunterschiedlichsten Lösungen und Plattformen, um passgenau bei sämtlichenAufgaben von Energieversorgern unterstützen zu können. Dafür arbeiten dieGesellschaften eng zusammen, beispielsweise bei einem Tool für das digitaleVertragsmanagement für Netz- und Messstellenbetreiber, das die E-MAKS inKooperation mit Conergos, jetzt TSG, entwickelt hat. Das Angebot des papierlosenVertragsabschlusses in Echtzeit bietet eine erhebliche Zeitersparnis in derBearbeitung und ermöglicht es, die Beziehungen zu allen Vertragspartnern aufeinen Blick zu verwalten - neu integriert wurden auch Einspeiseverträge. Mit derstarken Expertise der Thüga-Plusgesellschaften im Metering unterstützen sie auchbeim Aufbau neuer Geschäftsfelder im Bereich Submetering: Von der Messtechniküber Ablesung, Wartung und Abrechnung bis zu Vertriebsunterstützung bietetE-MAKS ein umfassendes Dienstleistungs-angebot rund um dieBetriebskostenabrechnung und unterstützt bei Mieterstrom-Projekten.Personalengpässe meisternWeitere Herausforderung für Stadtwerke ist der Fachkräftemangel, der selbst inBallungsgebieten die Suche nach geeignetem Personal schwierig macht. Die e.datunterstützt bedarfsgerecht bei Personalengpässen, die zum Beispiel durchAltersteilzeit, langfristigen Ausfall von Mitarbeitern, Elternzeit oderverzögerte Nachbesetzung entstehen. Langfristig setzt die e.dat auf engeZusammenarbeit mit effizienten Prozessen. Von Kundenservice überMarktkommunikation, Messwesen und GIS-Erfassung bis hin zur Abrechnungunterstützt die e.dat die Kunden- und Marktprozesse ihrer Mandanten und hilftbei deren Optimierung. Weitere verschiedene IT-Dienstleistungen und -Lösungenkomplettieren das Portfolio. In der Zusammenarbeit mit denThüga-Plusgesellschaften arbeitet die e.dat an bedarfsgerechten Lösungen undergänzt das Gesamt-Dienstleistungsportfolio.Automatisierung bei Beschaffung und VermarktungDie Energiebeschaffung ist die größte Kostenposition der Stadtwerke. Was sich inden letzten Jahren geändert hat: Optimierungsgewinne decken die Kosten undRisiken nicht mehr ab. Syneco übernimmt Beschaffungs- und Marktprozessekostensparend und automatisiert sie: zum Beispiel mit dem neuenPortfoliomanagement-System "Synfolio". Es ermöglicht eine eindeutige Zuordnungvon Beschaffungskosten bis auf Einzelkunden-Ebene sowie ein Live-Monitoring vonPositionen, Kosten und Erlösen. Modular und nahtlos integrierbar in bestehendeSystemwelten der Stadtwerke werden Bepreisungs- und Beschaffungsprozessetransparent, automatisiert und übersichtlich. Automatisierung bietet auch beimMarktzugang Vorteile: Durch eine automatisierte Verbindung von Fahrweise undVermarktung lassen sich erzeugte Energiemengen am Spotmarkt gewinnbringendverkaufen. Das Potenzial von kleinen Erzeugungsanlagen wird mit der neuenSyneco-Lösung "Flex-Optimierung" gehoben. Die jeweiligenMehrheitsgesellschafter sind Städte und Gemeinden. Mit ihren Partnern bildetThüga den größten kommunalen Verbund lokaler und regionaler Energie- undWasserversorgungsunternehmen in Deutschland - die Thüga-Gruppe. Gemeinsames Zielist es, die Zukunft der kommunalen Energie- und Wasserversorgung zu gestalten.Mit ihren mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt und bautThüga die Gruppe weiter aus, unterstützt kommunale Unternehmen mit Beratungsowie Dienstleistungsgesellschaften und trägt so zur Wettbewerbsfähigkeit ihrerPartner bei. Diese verantworten die aktive Marktbearbeitung mit ihren lokalenund regionalen Marken: Insgesamt versorgen die Thüga-Partner mit ihren mehr als19.000 Mitarbeitern bundesweit vier Millionen Kunden mit Strom, knapp zweiMillionen Kunden mit Erdgas und eine Million Kunden mit Trinkwasser. 