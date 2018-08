Treffen zwischen ZDF und Polizei in Dresden (FOTO)

Mainz (ots) -Gut eine Woche nach dem Vorfall bei ZDF-Dreharbeiten in Dresdenhat am Freitagnachmittag ein Gespräch zwischen Vertretern des ZDF unddem Polizeipräsidenten von Dresden stattgefunden. Das ZDF hat dabeibetont, dass die bisherige Darstellung der Polizei zu den Abläufennicht mit den Erkenntnissen aus dem ZDF-Filmmaterial übereinstimmt.Das ZDF begrüßt, dass sich der Polizeipräsident in dem offenenGespräch für die Art und Weise der polizeilichen Maßnahmeentschuldigt hat. Die Polizei räumt ein, dass das "Frontal 21"-Teamviel zu lange festgehalten worden war. Der Vorgang solle seitens derPolizei gründlich nachgearbeitet werden und die bisherige Darstellungentsprechend korrigiert werden.Beide Seiten haben sich dazu bekannt, dass die in den 90er Jahrenvon der Innenministerkonferenz und den Medien, darunter auch das ZDF,beschlossenen "Verhaltensgrundsätze für Presse/Rundfunk und Polizei"zu beachten sind. Danach ist es die Pflicht der Polizei, auch beiDemonstrationen die Medien bei ihrer Informationsgewinnung zuunterstützen.Für das ZDF waren die Leiterin des ZDF-Magazins "Frontal 21", IlkaBrecht, der stellvertretende Justitiar Christoph Bach und derReporter Arndt Ginzel der Einladung des Polizeipräsidenten gefolgt.Verhaltensgrundsätze für Presse/Rundfunk und Polizei:https://ly.zdf.de/AJbI/http://heute.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/Frontal21http://facebook.com/Frontal21Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell