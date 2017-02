Treffen von Putin und Orbán zu Atomprojekt Paks II / Greenpeace Energy fordert: Ungarn muss EU-Recht und Aufsichtspflichten bei umstrittenem AKW-Bau einhalten

Hamburg/Berlin (ots) - Der russische Präsident Wladimir Putinreist heute nach Budapest und trifft dort mit dem ungarischenMinisterpräsidenten Viktor Orbán zusammen. Im Mittelpunkt derGespräche steht dabei das geplante ungarische Atomkraftwerk Paks II.Das Projekt ist hoch umstritten. Der russische Staatskonzern Rosatomsoll das AKW bauen, russische Banken sollen es mit einemMilliardenkredit vorfinanzieren. Weitere Subventionen fließen aus demungarischen Haushalt. Die EU-Kommission prüft derzeit, ob dieseBeihilfen gegen EU-Recht verstoßen. Für Unruhe sorgt zudem ein neuesGesetz, nach dem die Orbán-Regierung sicherheitsrelevanteEntscheidungen der ungarischen Atomaufsicht - etwa auch beim Bau undBetrieb von Paks II - künftig übergehen kann. Anlässlich desPutin-Besuchs kommentiert Sönke Tangermann, Vorstand beimÖkoenergieanbieter Greenpeace Energy, die aktuellen Entwicklungen:"Orbán und Putin wollen ihren umstrittenen Atom-Deal heuteoffiziell zementieren, obwohl Brüssel die Finanzierung für Paks IInoch nicht einmal genehmigt hat. Das passt ins Bild: Immeraggressiver will der ungarische Premier das riskante AKW-Projektdurchdrücken - nicht nur mit unrechtmäßigen Staatsmilliarden für PaksII, die den Wettbewerb verzerren. Sondern auch - wie jüngst geschehen- mit einem Gesetz, das die ungarische Atomaufsicht entmachtet unddamit einen sicheren Bau und Betrieb von Paks in Frage stellt.In den benachbarten EU-Staaten müssten längst alle Alarmglockenschrillen. Doch auch die deutsche Regierung hat die Brisanz von PaksII jahrelang ignoriert - und die von Umweltministerin Hendrickszuletzt geäußerten Bedenken reichen alleine nicht. Deutschland sollte- so wie Österreich es bereits angekündigt hat - endlich politischund juristisch gegen dieses fragwürdige und riskante AKW-Projektintervenieren: Die EU und ihre Mitgliedsstaaten müssen die ungarischeRegierung jetzt wirksam dazu verpflichten, geltendes EU-Recht undAtom-Aufsichtspflichten einzuhalten - bevor die Atomfreunde Orbán undPutin hier 'alternative Fakten' schaffen."Redaktioneller Hinweis: Mehr Informationen sowie die wichtigstenFragen und Antworten zu Paks II finden Sie in einem aktuellen Dossiervon Greenpeace Energy unter www.greenpeace-energy.de/presse.Pressekontakt:Christoph RaschPolitik und KommunikationGreenpeace Energy eGTelefon 030 / 28 482 - 210christoph.rasch@greenpeace-energy.dewww.greenpeace-energy.deOriginal-Content von: Greenpeace Energy eG, übermittelt durch news aktuell