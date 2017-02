Augsburg (ots) -Die Historiker Prof. Dr. Dietmar Schiersner und Prof. Dr. RolfKießling diskutieren Streitpunkte der Reformation vor 500 Jahren,angeregt von Aussagen bekannter Zeitzeugen wie Martin Luther undJakob Fugger - live in der Fuggerei und live auf Facebook.Was soll man glauben und was nicht? 500 Jahre nach LuthersWittenberger Thesen beleuchtet das Fugger Forum mit einem neuenmultimedialen Talkformat sehr interessant und unterhaltsam einigewesentliche Diskussionspunkte zu Luther, zur Reformation in Augsburgund natürlich zu Luthers Zeitgenossen Jakob Fugger. Fürwissenschaftliche Qualität und einen launigen Diskurs bürgen dabeidie Professoren Kießling und Schiersner als so profunde wie exzellenterzählende Kenner der Materie. Filmische Einspieler bringen dasPublikum wie auch die Zuschauer bei Facebook live auf einen schnellenWissensstand. Und für wahre Dramatik sorgen die Schauspieler KlausMüller und Florian Fisch als Jakob Fugger und Martin Luther.In der Leonhardskapelle der Fuggerei geht es an diesem Abend umvier Kernthemen der Reformation, bei denen nicht nur vor 500 Jahrendie (Welt)anschauungen aufeinanderprallen: Ablass, Glauben,Bauernkrieg, Ökonomie bzw. Reichtum. Wie viel Trennendes und wie vielGemeinsames gerade Luther und Fugger zu diesen Konfliktthemenbeigetragen haben, steht im Mittelpunkt des Abends. Die beidenKontrahenten sind sich zwar vermutlich nie begegnet, dennoch sindpersönliche Äußerungen über den jeweils anderen belegt. Aus diesenOriginalaussagen und Zitaten weiterer Zeitgenossen entstandenzugespitzte Dialoge, die von den Schauspielern Klaus Müller undFlorian Fisch mit Verve auf die Bühne gebracht werden. Nach diesenImpulsen beziehen die Experten Kießling und Schiersner eingehendStellung zu unterschiedlichen Streitfragen. Dabei geht es nicht nurum historische Aspekte. Auch aktuelle Punkte sind zu beleuchten -etwa das Thema Populismus bei Luther oder die Frage, ob LuthersThesenanschlag überhaupt als Reformationsevent "gefeiert" werdensollte.Viele Einblicke, viel Spannung, viel Publikum: parallel zumdirekten Erlebnis in der Leonhardskapelle ermöglichen die FuggerschenStiftungen die Teilnahme an der Veranstaltung auch weltweit viaFacebook - als Video-Livestream. Bereits bei der vorangegangenenVeranstaltung des Fugger Forum hat sich Facebook live bewährt undwird nach technischen Verbesserungen "sicher noch mehr Menschen viaTablet oder PC in den spannenden Abend eintauchen lassen, zumal"Treffen sich Luther und Fugger..." in der Leonhardskapelle bereitsausverkauft ist," so Astrid Gabler, die als Leiterin Kommunikationbei den Fuggerschen Stiftungen auch die Moderation des Abendsübernimmt.Das Format hat aber nicht nur bei Facebook viele Freunde gefunden.Denn das Fugger Forum wurde bereits vorab zu einem "Gastspiel" seineraktuellen Veranstaltung eingeladen. "Clemens Greve, Geschäftsführerder Frankfurter Bürgerstiftung hat uns gebeten, mit "Fugger auf derCouch" an den Main zu kommen. Wir werden den Augsburger Abend inFrankfurt wiederholen", so Wolf-Dietrich Graf von Hundt,Administrator der Fuggerschen Stiftungen. "Das ist für uns eineausgezeichnete Möglichkeit, die Aktualität und Modernität der fast500 Jahre alten Fuggerschen Stiftungen zu vermitteln. Gemäß desStifterwillens sollen sie auf "Ewigkeit" bestehen, daher ist steteErneuerung wichtig," so Graf von Hundt weiter.Mit "Fugger auf der Couch. Der Zeitzeugen-Talk." wird das NeueFugger Forum fortgesetzt. Nach den sehr erfolgreichenFundstücke-Geschichten aus dem Fuggerarchiv ist dies der zweite Teildes Zyklus. Am 4. Mai 2017 folgt "Fugger auf der Bühne. DerExzellenz-Vortrag." - ein Abend im Jakob-Fugger-Saal der IHK mit demrenommierten Lutherforscher Heinz Schilling, zu dem zahlreiche Gästeerwartet werden.Pressekontakt:Astrid Gabler, Leitung Kommunikation: gabler@fugger.de, Tel.: 0821/31 98 81-25, Mobil: 0170/ 285 1048Original-Content von: F?rstlich und Gr?flich Fuggersche Stiftungs-Administration, übermittelt durch news aktuell