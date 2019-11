Treffen der Tuningbranche-Fans - Essener Motor-Show beginnt

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

ESSEN (dpa-AFX) - Für Fans tiefergelegter Autos mit dicken Motoren hat am Freitag die jährliche Tuningmesse "Essen Motor Show" begonnen: Zu sehen sind legendäre Rennautos, edle Sammlerstücke oder aufgemotzte PS-Riesen.



Rund 500 Aussteller präsentieren unter anderem Fahrgestelle, Felgen, Reifen und anderes Zubehör. Auch Autohersteller zeigen in Essen ihre sportlichen Serienfahrzeuge. Mit sportlichem Autozubehör werden in Deutschland in diesem Jahr nach Angaben des Tuner-Branchenverbands VDAT rund 1,85 Milliarden Euro umgesetzt.

Mehr als 300 000 solcher Autoliebhaber werden in Essen erwartet. Zu sehen bekommen sie beispielsweise einen per Software-Update auf 550 PS hochgetriebenen Mercedes-Benz-Geländewagen, der in 5,5 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen kann. Bewundert werden kann auch eine Nachbildung des Formel-1-Rennwagens, mit dem Michael Schumacher seinen ersten Weltmeistertitel für Ferrari gewonnen hat. Das Modell ist aus Tausenden Teilen Altmetall zusammengeschweißt und wiegt 1,2 Tonnen./hff/DP/fba