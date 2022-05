Treffen Sie sich mit SIMCom, dem weltweit führenden Anbieter von IoT-Mobilfunkmodulen und -Lösungen auf der Embedded World 2022

Nürnberg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Die Embedded World 2022 ist vom 21. bis 23. Juni 2022 wieder live dabei. Als einer der weltweit führenden Anbieter von IoT-Mobilfunkmodulen und -Lösungen wird SIMCom auf der großen Veranstaltung eine hochmoderne Produktpalette mit den neuesten 5G-, LTE-A-, 4G-, LPWA-, Automotive- und Smart-Modulen vorstellen. Besucher findet den SIMcom-Stand H5-280 in Halle 5 des Nürnberger Messezentrums, Nürnberg, Deutschland. In der Zwischenzeit vergibt SIMCom eine begrenzte Anzahl von Freikarten an Besucher, die sich auf der Website (https://www.simcom.com/event_registration.html) registrieren.Seit seiner Gründung im Jahr 2002 ist SIMCom führend in der Branche und bietet eine vollständige Palette von Mobilfunk- und GNSS-Modulen und -Lösungen an, darunter 5G, LTE-A, C-V2X, eMTC(CAT-M1), NB-IoT, FDD/TDD-LTE, WCDMA/HSPA/HSPA+, CDMA 1xRTT/EV-DO, GSM/GPRS/EDGE. Mit konsequenter technologischer Innovation, strengen Qualitätskontrollen, leistungsstarken Lieferkapazitäten und außergewöhnlichen Dienstleistungen hat SIMCom insgesamt 300 Mio. Sendungen ausgeliefert und mehr als 100 000 Kunden in 180 Ländern und Regionen beliefert. Die Produkte von SIMCom finden breite Anwendung in Branchen wie Smart City, Smart Payment, Smart Automotive, Smart Grids, Smart Manufacturing, Smart Health Care und Smart Agriculture etc.Vor dem Hintergrund der Abschaltung der 2G/3G-Netze helfen die LTE- und LPWA-Module von SIMCom den Kunden, den Übergang zu LTE zu vereinfachen. Sie bieten zukunftssichere Konnektivität, einschließlich der LTE Cat.1-Module der Serien A7672, A7682, SIM7600 und SIM7500, LTE Cat. M-Module SIM7080, SIM7070, SIM7090 und NB-IoT-Module der Serie SIM7022.Die Covid-19-Pandemie beschleunigt den digitalen Wandel in allen Bereichen und erhöht die Bedeutung und den Bedarf an schnellen und zuverlässigen mobilen Breitbandverbindungen. Um den Bedarf an Datenübertragungen mit mittlerer und hoher Geschwindigkeit zu decken, hat SIMCom neben der beliebten LTE Cat.4 SIM7600X-H-Serie auch die SIM7906X- und SIM7912X-Serien auf der Basis von Qualcomm X12 auf den Markt gebracht, die fortschrittliche Lösungen für Branchen wie Router, Gateways und FWA usw. bieten.Neben den LTE-Produkten hat SIMCom auch bei der Entwicklung von 5G-Modulen bemerkenswerte Durchbrüche erzielt. Auf der Grundlage der SIM8200EA-, SIM8202X-M2- und SIM8200G-Serien unterstützen die neuen 5G-Module der SIM8260X- und SIM8262X-M2-Serien 3GPP Rel.16 und unterstreichen damit die konsequenten Bemühungen von SIMCom, der Industrie moderne Lösungen anzubieten.Neben dem bereits erwähnten kompletten Portfolio an Mobilfunkgeräten bietet SIMCom auch intelligente Module mit leistungsstarker Multimediaverarbeitung an, darunter SIM8970X, SIM8950X und SIM8905X. Die C-V2X-Module SIM8100 sind auch für Automobilanwendungen erhältlich.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1827472/image_1.jpgPressekontakt:Owen Ou,+86-18867681908Original-Content von: SIMCom Wireless Solutions Co.,Ltd., übermittelt durch news aktuell