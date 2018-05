Treffen Sie das KNE auf der Intersolar 2018 in München (FOTO)

Berlin (ots) -Vom 20. bis 22. Juni findet in München die weltweit führendeFachmesse für die Solarwirtschaft und ihre Partner statt. DieIntersolar Europe fokussiert sich auf die Bereiche Photovoltaik,Solarthermie, Solarkraftwerke sowie Netzinfrastruktur und Lösungenfür die Integration erneuerbarer Energien. Die begleitende IntersolarEurope Conference vertieft die Themen der Messe.Expertinnen und Experten aus aller Welt tauschen sich in Münchenüber innovative Konzepte und Produkte zum Thema erneuerbare Energienaus, informieren sich in den verschiedenen Fachforen und diskutierenüber die Energiewende.Auch das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) istdabei und informiert über seine Angebote und die aktuellenAktivitäten und Tätigkeitsfelder.Kommen Sie mit uns ins Gespräch:- Sie treffen uns an allen drei Tagen an unserem Messestand B3.276in Halle B3.Besuchen Sie uns einfach am Stand oder vereinbaren Sie gern imVorfeld einen Gesprächstermin, um sich mit uns über unseren Beitragzur Energiewende zu unterhalten und sich darüber auszutauschen, wiewir Sie mit unseren Angeboten unterstützen können.Unsere AngeboteDas KNE unterstützt die Umsetzung einer naturverträglichenEnergiewende und steht allen Akteursgruppen für die Bearbeitung, aberauch Vermeidung von Konflikten zur Verfügung und moderiert Gesprächezwischen Konfliktparteien. Wer naturschutzfachliche Fragen zurPlanung und Genehmigung von Anlagen erneuerbarer Energien hat,beispielsweise zur naturverträglichen Gestaltung vonPV-Freiflächenanlagen, wird vom KNE fundiert beraten und informiert.Als Dialogzentrum laden wir die Akteure der Energiewende dazu ein,sich über sich verändernde Rahmenbedingungen und über neueHerausforderungen an den Natur- und Landschaftsschutz auszutauschen.Das KNE auf der Intersolar Europe in München: http://ots.de/zLfLS9Die Intersolar Europe München in Zahlen- 3 Tage,- 5 Hallen,- 1.200 Aussteller,- 55.000 Quadratmeter,- 65.000 Besucherinnen und Besucher.Informationen zur Intersolar Europe in München:https://www.intersolar.de/de/home.htmlBild: Impression Intersolar, © Solar Promotion GmbH.Pressekontakt:Anke OrtmannKompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende gGmbHT.: +49 30 7673738-12Email: presse@naturschutz-energiwende.dehttps://www.naturschutz-energiewende.de/Original-Content von: Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) gGmbH, übermittelt durch news aktuell