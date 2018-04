Treffen Sie das KNE auf den Berliner Energietagen (FOTO)

Berlin (ots) -Vom 7. bis 9. Mai 2018 treffen sich Expertinnen und Experten ausganz Deutschland im Ludwig Erhard Haus in Berlin, um über dieEnergiewende zu diskutieren, Kontakte zu knüpfen und sich über dieaktuellen politischen, wirtschaftlichen und technischen Entwicklungenauszutauschen.Auch das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) istdabei und informiert über seine Angebote und die aktuellenAktivitäten und Tätigkeitsfelder.Kommen Sie mit uns ins Gespräch:Sie treffen uns an allen drei Tagen an unserem Messestand Nr. 16in der Fasanenpassage im Erdgeschoss.Besuchen Sie uns einfach am Stand oder vereinbaren Sie gern imVorfeld einen Gesprächstermin, um sich mit uns über unseren Beitragzur Energiewende zu unterhalten und sich darüber auszutauschen, wiewir Sie mit unseren Angeboten unterstützen können.Das KNE unterstützt die Umsetzung einer naturverträglichenEnergiewende und steht allen Akteursgruppen für die Bearbeitung, aberauch Vermeidung von Konflikten zur Verfügung und moderiert Gesprächezwischen Konfliktparteien. Bei allen Naturschutzfragen, die im Zugeder Energiewende auftreten, unterstützt das KNE jeden Ratsuchendenmit fundierten Auskünften und fachlichen Hinweisen. Als Dialogzentrumladen wir die Akteure der Energiewende dazu ein, sich über sichverändernde Rahmenbedingungen und über neue Herausforderungen an denNatur- und Landschaftsschutz untereinander auszutauschen.Das KNE auf den Berliner Energietagen: http://ots.de/qb49Q1Die Berliner EnergietageDie über 50 Fachveranstaltungen mit mehr als 300 Referentinnen undReferenten bieten einen einmaligen Überblick rund um die ThemenEnergieeffizienz, erneuerbare Energien, Energieversorgung undEnergiedienstleistungen. Die Fachmesse richtet sich an Entscheideraus Politik, Verwaltung, Verbänden, an Experten aus der Energie- undWohnungswirtschaft oder öffentliche Einrichtungen sowie anArchitekten, Ingenieure und Consultants.Informationen zu den Berliner Energietagen:https://www.energietage.de/home.htmlPressekontakt:Anke OrtmannKompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende gGmbHT.: +49(0)30 7673738-12Email: presse@naturschutz-energiwende.dehttps://www.naturschutz-energiewende.de/Original-Content von: Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) gGmbH, übermittelt durch news aktuell