Treffen mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn / Forderungen der Logopädie an die Politik (FOTO)

Frechen (ots) -"Logopädinnen brauchen endlich eine faire und auskömmlicheBezahlung, daher führt an der dauerhaften Abkopplung der Vergütungvon der Grundlohnsumme einfach kein Weg vorbei", so Frauke Kern,Bundesvorstandsmitglied des Deutschen Bundesverbandes für Logopädiee.V., bei einem Treffen der maßgeblichen Heilmittelverbände mitBundesgesundheitsminister Jens Spahn.In der Gesprächsrunde wurde gestern die katastrophale Lage derHeilmittelerbringer dargestellt und Vorschläge eingebracht, wie dieBerufe gestärkt und die Situation der Therapeuten verbessert werdenkönnten."Die Umsetzung der Vorschläge von Dr. Roy Kühne (MdB) für einSofortprogramm für den Heilmittelbereich wäre ein erster wichtigerSchritt - weitere müssen folgen", so Kern. Zusätzliche Maßnahmen, wieu.a. die Novellierung der Berufsgesetze und die Entlastung derTherapeuten durch Entbürokratisierung ihrer Arbeit, seien ebenfallsnotwendig, um den Beruf der Logopädin weiterhin attraktiv zu haltenund die beginnende Berufsflucht zu stoppen. "Wir brauchen diehundertprozentige grundständige Akademisierung für den BereichLogopädie/Sprachtherapie für eine evidenzbasiertePatientenversorgung! Nach Ablauf der Modellklausel muss daher dieÜberführung der Modellstudiengänge in das Regelstudium erfolgen. Wirhoffen, dass Herr Spahn unser Bestreben in diese Richtung positivvorantreibt", mahnt Kern.Jens Spahn hat zugesichert, dass von Seiten desBundesgesundheitsministeriums in den nächsten zwei Wochen Vorschlägeerarbeitet werden, um die Lösung der konkreten Probleme imHeilmittelbereich anzugehen. "Wir sind gespannt auf die Ergebnissedes gestrigen Treffens. Wir brauchen dringend eine Verbesserung derSituation der Logopädie/Sprachtherapie und dies ist nun endlich auchin der Politik angekommen", resümiert Frauke Kern.