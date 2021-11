Tredegar Aktie: Unternehmen will Eigentumsanteile an kaleo verkaufen!

Tredegar Corp (NYSE:TG) hat zugestimmt, seine ~18%ige Beteiligung an kaleo, Inc. im Rahmen der Übernahme von kaleo, einem privaten Pharmaunternehmen in Richmond, Virginia, durch Marathon Asset Management zu verkaufen. Tredegar besitzt ca. 3,38 Mio. Aktien von kaleo, deren Verkauf zu einem Barerlös von 45,8 Mio. $ führen soll. Tredegar hat die Möglichkeit, innerhalb von sechs Monaten nach dem Abschluss eine zusätzliche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



