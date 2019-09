Trecora: Eine Gewinnchance?

Per 26.09.2019, 06:41 Uhr wird für die Aktie Trecora am Heimatmarkt New York der Kurs von 8.73 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Commodity Chemikalien".

Die Aussichten für Trecora haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Trecora im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Trecora. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Sell"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Sell".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 37,77 und liegt mit 41 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien) von 26,87. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Trecora auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Trecora-Aktie ein Durchschnitt von 9,09 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,73 USD (-3,96 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (9,1 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,07 Prozent Abweichung). Die Trecora-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Trecora erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.