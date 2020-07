Treasury Metals schließt überzeichnete garantierte Finanzierung in Höhe von 11,5 Mio. Dollar ab

Quelle: IRW Press

TORONTO, 7. Juli 2020 – Treasury Metals Inc. (TSX: TML) („Treasury“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/treasury-metals-inc/) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine garantierte Privatplatzierung in Höhe von 11,52 Mio. Dollar (das „Angebot“) von 32.000.000 Zeichnungsbelegen (die „Zeichnungsbelege") zu einem Preis von 0,36 Dollar pro Zeichnungsbeleg (der „Ausgabepreis“) abgeschlossen hat. Das Angebot wurde von Haywood Securities Inc. geleitet und umfasste ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



