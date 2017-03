Travelers: Kann optimistisch in die Zukunft blicken!

Liebe Leser,

Travelers kann nach einem durchwachsenen, aber wie gewohnt profitablen Jahr 2016 optimistisch in die Zukunft blicken. Im zurückliegenden Jahr sank der Gewinn aufgrund von höheren Schäden durch Naturkatastrophen und steigenden Leistungsansprüchen bei KfzVersicherungen auf 3 Mrd $. Das Schlussquartal fiel mit einem deutlichen Gewinnplus aber erfreulich aus. Auch wenn es Travelers zuletzt an Wachstumsfantasie mangelte, erscheint die Aktie aufgrund der soliden Fundamentaldaten, der niedrigen Marktbewertung und der verbesserten Geschäftslage im 4. Quartal zunehmend attraktiv.

Langfristig erscheint ein überdurchschnittliches Kurspotenzial

Aus Aktionärssicht überzeugt insbesondere auch die Shareholder-Value-Politik. Überschüssige Mittel schüttet das Unternehmen konsequent aus. Im letzten Jahr sind insgesamt 3,2 Mrd $ hauptsächlich in Form von Aktienrückkäufen an die Aktionäre geflossen. Bezogen auf die Marktkapitalisierung waren dies über 9% in nur einem Jahr. Und wir gehen davon aus, dass sich die Ausschüttungskraft weiter verbessert.

Nach den gestiegenen Leistungsansprüchen bei Kfz-Versicherungen und den jüngsten Preissteigerungen der Konkurrenz ist die Preismacht von Travelers gestiegen (vgl. Branchenbericht). Angesichts der steigenden Preise und der umfangreichen Aktienrückkäufe haben wir unsere Schätzung für den Gewinn je Aktie angehoben. Langfristig erscheint selbst bei moderaten Schätzungen für die KGV-Bandbreite ein überdurchschnittliches Kurspotenzial möglich. Hinzu kommt eine Dividendenrendite von über 2%.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.