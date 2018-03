Travelers Aktie: Das Unternehmen blickt weiterhin zuversichtlich in die Zukunft!

Liebe Leser,

Travelers verdiente im abgelaufenen Jahr angesichts hoher katastrophenbedingter Schäden deutlich weniger. So sank der Gewinn von 3,0 auf 2,1 Mrd $. Die durch Katastrophen verursachten Schäden belasteten die Ertragslage dabei mit 1,3 Mrd $ nach Steuern. Vor allem die Waldbrände in Kalifornien belasteten das Ergebnis. Hinzu kamen Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit der Steuerreform in den USA. Travelers blieb trotz der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.