Travel with Style: Mit dem VECTOR von travelite reisen Deutschlands 21 Missen nach Fuerteventura in das Miss Germany Trainingscamp (FOTO)

Hamburg (ots) -Travel with Style: Mit dem VECTOR von travelite reisenDeutschlands 21 Missen nach Fuerteventura in das Miss GermanyTrainingscamp.Pressekontakt:ZPR GmbHJulia HellmichAn der Alster 8520099 HamburgTelefon: 040 - 29 81 35 -13E-Mail: julia.hellmich@z-pr.dewww.z-pr.deOriginal-Content von: travelite GmbH + Co. KG, übermittelt durch news aktuell