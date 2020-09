Washington (ots/PRNewswire) - The Travel Partnership Corporation (TTPC) gibt die Einrichtung von .Travel SmartConnect (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2902056-1&h=2657001892&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fsignup%2Fcold-join%3Fsession_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww%252Elinkedin%252Ecom%252Fgroups%252F8946337%252F%26trk%3Dlogin_reg_redirect&a=.Travel+SmartConnect) bekannt - einer nur Mitgliedern vorbehaltenen Gruppe für Inhaber von .Travel-Domainnamen zur Vernetzung der Reise- und Tourismusbranche.Travel dient seit 2005 als die exklusive Domainnamen-Endung für die Reise- und Tourismusbranche. Kleine und mittelgroße Reiseunternehmen in aller Welt haben sich für .Travel-Domains entschieden und haben diese vermarktet - Domainnamen, die ihnen helfen, sich online abzuheben und ihre Firmen vorzustellen, um neue Kunden anzuziehen.Um die Nutzer von .Travel-Domainnamen noch besser unterstützen zu können, hat The Travel Partnership Corporation (TTPC) - eine gemeinnützige, globale Organisation, die sich aus Board-Mitgliedern aus dem Nahen Osten, Nordamerika, Europa und Asien zusammensetzt und die Segmente Busreisen, E-Reisen, Reiseveranstalter, nationale und internationale Reisevereinigungen und Luftverkehr abdeckt - die nur Mitgliedern offenstehende ".Travel SmartConnect Business Community" auf LinkedIn ins Leben gerufen. Aufgabe dieser Gemeinschaft ist es, Mitglieder zusammenzubringen, um deren Unternehmen zu fördern, Empfehlungsnetzwerke aufzubauen und dauerhafte Beziehungen mit gleichgesinnten Käufern und Anbietern zu entwickeln. Die Mitgliedschaft in der SmartConnect Business Community ist für Inhaber von .Travel-Domains kostenlos."Seit 2005 haben Tausende von Reisebüros und Reiseveranstaltern .Travel-Domainnamen dafür genutzt, sich als branchenführende Dienstleister zu differenzieren", so Birger Bäckman, President und Board Chair der TTPC. "Die .Travel SmartConnect Business Community auf LinkedIn bietet diesen Unternehmen nun einen zentralen Anlaufpunkt, über den sie Wissen austauschen, sich mit bestehenden und potenziellen Partnern vernetzen und ihre Präsenz im Reisesektor ausbauen können."Experten erkennnen .Travel als exklusive Domainnamen-Endung an, die der Reisebranche weltweit von Nutzen sein kann. ".Travel ist perfekt für Reise und Tourismus und hilft uns, zu kommunizieren, wer wir sind und was wir tun", so Steffi Gretschel, Head of International PR von Leipzig.Travel.Im Rahmen der Einrichtung der .Travel SmartConnect Business Community führt .Travel bis 31. Dezember 2020 eine Verkaufsförderaktion mit dem Namen "Bounce Back with .Travel (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2902056-1&h=3569713279&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2902056-1%26h%3D3323110659%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2902056-1%2526h%253D3429710290%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Ftravel.domains%25252Flanderpr%2526a%253DBounce%252BBack%252Bwith%252B.Travel%26a%3DBounce%2BBack%2Bwith%2B.Travel&a=Bounce+Back+with+.Travel)" durch. .Travel-Domainnamen werden Reise- und Tourismusunternehmen hier für nur 9,99 US-Dollar angeboten - eine Möglichkeit, sich als Marke stärker aufzustellen und online Kontakte mit Kunden zu knüpfen.Pressekontakt:Geraldine Berkowitz: secretariat@ttpc.travelInformationen zu The Travel Partnership Corporation (TTPC)The Travel Partnership Corporation (TTPC), eine in Washington, D.C. ansässige gemeinnützige Gesellschaft, wurde geformt, um die branchenspezifische Top-Level-Domain ".Travel" zu vermarkten. Die TTPC, die allen echten Reise- und Tourismusvereinigungen offensteht, ist ein Konsortium aus Einheiten der Reisebranche und repräsentiert einen breiten Querschnitt der Branche, die mehr als 1.000.000 Reisebüros, Reiseveranstalter, Fluglinien, Hotels, Autovermietungen, Kreuzfahrtlinien, Busunternehmen, Fährunternehmen, Bahnlinien, Theme-Parks, Kongressbüros und nationale Tourismusbüros umfasst.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website http://www.ttpc.travel/.Informationen zu Donuts Inc. und .TravelInhaber und Betreiber von .Travel ist Donuts Inc., die weltweit größte globale Registratur neuer Top-Level-Domainnamen (TLDs). Donuts vereinfacht und vernetzt eine fragmentierte Online-Welt mit Domainnamen und diesbezüglichen Technologien, die es Menschen und Unternehmen ermöglichen, eigene digitale Identitäten aufzubauen, zu vermarkten und zu besitzen. Zusätzlich zu unseren reisebezogenen TLDs bietet Donuts eine breite Vielfalt klarer und bedeutungsvoller Namen zur Verwendung als Unternehmenskennzeichnung (z. B. ".ltd" oder ".company"), als Navigationshilfe (z. B. ".careers" oder ".support"), in vertikalen Märkten (z. B. ".photography", ".cafe" oder ".builders") oder für weitgefasste generische Zwecke (z. B. ".social", ".world" oder ".live") an.Um mehr über die Top-Level-Domain ".Travel" zu erfahren, besuchen Sie bitte die Webseite https://www.travel.domains/travel/.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1249447/smartconnect_email_image.jpgOriginal-Content von: The Travel Partnership Corporation (TTPC), übermittelt durch news aktuell