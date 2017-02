Hongkong (ots) - Das renommierte US-amerikanische ReisemagazinTravel + Leisure hat seine "It List" der beeindruckendstenHotelneueröffnungen und -renovierungen des vergangenen Jahresveröffentlicht. Als einziges Hotel in China schaffte es das PeninsulaBeijing auf die prestigeträchtige Liste. In einer komplexenMeisterleistung hat sich das Fünf-Sterne-Hotel im Herzen Pekings nacheiner einjährigen Renovierung neu erfunden. Jetzt verfügt es nichtnur über die größten Gästezimmer der Stadt, auch alle öffentlichenBereiche wie Lobby, Restaurants und Spa erstrahlen in neuem Glanz.Für die begehrte Auszeichnung standen den Redakteuren von Travel +Leisure weltweit 400 neu eröffnete und umgebaute Hotels zur Wahl. 44Finalisten aus 31 Ländern wurden dann für ihr Design, ihre Küche oderaußergewöhnliche Lage in die diesjährige "It List" aufgenommen.Maßgebliches Kriterium für die Ehrung war das "Gewisse Etwas", dasalle Preisträger eint.Für das Peninsula Beijing ist die Anerkennung von besondererBedeutung, stellte das Haus seinen ambitionierten Komplettumbau miteinem Investionsvolumen von rund 120 Mio. EUR doch erst vor wenigenWochen fertig. Neben Superlativen wie den größten GästezimmernPekings mit einer Ausgangsgröße von 60qm und Suiten mit eigenemKinozimmer, ist vor allem Kunst integraler Bestandteil des neuenWohnerlebnisses. So nennt das Hotel eine 800 Werke umfassendeSammlung aus Gemälden, Skulpturen, Installationen und Fotografiensein Eigen.Das Peninsula Beijing ist zudem Initiator des in seiner Form fürChina einzigartigen "Art in Residency"-Programms. AufstrebendenKünstlern stellt das Hotel Atelier- und Wohnräume für einen Zeitraumvon jeweils drei Monaten zur Verfügung. In einer eigens geschaffenenGalerie im Hotel werden die Werke Interessierten präsentiert.Zusätzlich zu den wechselnden Schauen, haben Gäste die Möglichkeit,das Studio zu besichtigen und den Schaffungsprozess live zu erleben.Pressekontakt:Pressebüro The Peninsula Hotels: Sabine van Ommen PR GmbHInfo@SvO-PR.com www.svo-pr.comOriginal-Content von: Peninsula Hotels, übermittelt durch news aktuell