Travel + Leisure World's Best Awards 2020 küren Mark Hotel zum Besten Stadthotel in den USA und Besten Hotel in New York City

New York (ots/PRNewswire) - Das legendäre Mark Hotel, das am 15. Juni wieder seine Pforten öffnete und sich in einem der elegantesten und diskretesten Viertel im Herzen der Upper East Side befindet, wurde bei den Travel + Leisure World's Best Awards 2020 zum Besten Stadthotel in den kontinentalen Vereinigten Staaten und zum Besten Hotel in New York City gewählt. Diese renommierten Preise reihen sich in eine lange Liste von Auszeichnungen und Ehrungen seit der Wiedereröffnung des Hotels vor zehn Jahren ein, das nach seiner Neukonzipierung unter Izak Senbahar und einer gewagten Renovierung von Designer Jacques Grange zum Liebling der globalen Elite wurde."Wir fühlen uns doppelt geehrt, den ersten Platz bei den Travel + Leisure World's Best Awards 2020 in gleich zwei Kategorien zu gewinnen, Bestes Hotel in New York und Bestes Stadthotel in den USA. Das Mark Hotel ist das Ergebnis der kontinuierlichen Bemühungen vieler kreativer Menschen sowie der täglichen harten Arbeit unseres professionellen, engagierten und äußerst aufmerksamen Personals", erklärt Izak Senbahar . "Unser besonderer Dank gilt Jacques Grange und einem großen Team von Künstlern und Handwerkern, kuratiert von Pierre Passebon, die beim Entwurf und der Gestaltung dieses zeitlosen, ikonischen Hotels halfen. Unser Managementteam, unser Kreativ-Team, unser Personal und unsere Partner, darunter Michelin-Sternekoch Jean-Georges Vongerichten, Schönheitsexperte Frédéric Fekkai und Maître Parfumeur Frédéric Malle, sind der Grund für unseren Erfolg."Informationen zum Mark Hotel Das Mark Hotel paart Avantgarde-Design mit neuester Technologie und klassischem Komfort. Dabei profitiert es von der Expertise einer außergewöhnlichen Gruppe vo n Talenten, zu denen Michelin-Sternekoch Jean-Georges Vongerichten, Schönheitsex perte Frédéric Fekkai, Maître Parfumeur Frédéric Malle sowie der legendäre Desig ner Jacques Grange zählen, der eine internationale Gruppe von Künstlern und Hand werkern mit der Schaffung von Kunstwerken und Möbelstücken speziell für das Hote l beauftragte, darunter Ron Arad, Mattia Bonetti, Guy de Rougemont, Vladimir Kag an, Eric Schmitt und Paul Mathieu, um nur einige zu nennen. Das Mark Hotel ist w eltweit bekannt für seinen außergewöhnlichen persönlichen Service und eine beisp iellose Liste von Annehmlichkeiten, darunter 24-Stunden-Check-in, 24-Stunden-Zim merservice, 24-Stunden-Shopping im Bergdorf Goodman, Zugang zum Mark Sailboat un d vieles mehr, alles Teil von #LifeAtTheMark.