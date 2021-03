Travel + Leisure: Unmöglich!

Am 04.03.2021, 19:48 Uhr notiert die Aktie Travel + Leisure mit dem Kurs von 56.71 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Travel + Leisure-Aktie: der Wert beträgt aktuell 28,61. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit ein "Buy"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Travel + Leisure ist auch auf 25-Tage-Basis überverkauft (Wert: 27,22). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Travel + Leisure damit ein "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Travel + Leisure-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 7 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Travel + Leisure vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (43,59 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -26,13 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 59 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Travel + Leisure eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 10,62 liegt Travel + Leisure unter dem Branchendurchschnitt (85 Prozent). Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" weist einen Wert von 72,3 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

