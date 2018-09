Travel Expert: Aktienanalyse vom 20.09.2018: Was passiert jetzt?

Per 19.09.2018 wird für die Aktie Travel Expert am Heimatmarkt Hong Kong der Kurs von 0,51 HKD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien".

Unsere Analysten haben Travel Expert nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Travel Expert aktuell 3,92. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +1,19 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Recreation Facilities & Svcs". Travel Expert bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 205,48 und liegt mit 126 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Recreation Facilities & Svcs) von 91,01. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Travel Expert auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Travel Expert lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Travel Expert in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".