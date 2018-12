TravelCenters of America: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "TravelCenters of America":

In unserer neuen Analyse nehmen wir TravelCenters of America unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Automobilhandel". Die TravelCenters of America-Aktie notierte am 30.11.2018 mit 4,61 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Die Aussichten für TravelCenters of America haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 26,99 und liegt mit 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Oil, Gas & Coal) von 41,46. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält TravelCenters of America auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: TravelCenters of America erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für TravelCenters of America aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (7,17 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 55,46 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 4,61 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. TravelCenters of America erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt neun Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen TravelCenters of America. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.