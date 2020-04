New Century Hong KongIst das alles gewesen, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

An der Börse Hong Kong notiert die Aktie New Century Hong Kong am 27.04.2020, 02:02 Uhr, mit dem Kurs von 0.12 HKD. Die Aktie der New Century Hong Kong wird dem Segment "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses New Century Hong Kong auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei New Century Hong Kong beträgt das aktuelle KGV 21,13. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" haben im Durchschnitt ein KGV von 68,35. New Century Hong Kong ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Dividende: New Century Hong Kong hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,59 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.96%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,37 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die New Century Hong Kong-Aktie ein Durchschnitt von 0,12 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.118 HKD (-1,67 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (0,12 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,67 Prozent), somit erhält die New Century Hong Kong-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. New Century Hong Kong erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.