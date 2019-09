Travel24.com: 10 Millionen sollen Online-Portal-Betreiber retten

Der Travel24-Konzern steht vor wesentlichen Veränderungen. Mit einer Aktienplatzierung will die Travel24 Group (WKN: A0L1NQ) das Ruder rumreißen. Geplant ist, neue Großinvestoren über eine Barkapitalerhöhung an Bord zu holen. Diese soll der in Schieflage geratenen Reisegesellschaft 10 Millionen Euro einbringen.

Eine wichtige Personalie ist bereits entschieden. Wie Travel24.com mitteilt, wird Aufsichtsratschef Markus Hennig im Oktober sein Amt abgeben.



