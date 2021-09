Trava.Finance stärkt Consumer Lending Pools mit erhöhter Unterstützung für sieben neue Assets

Singapur (ots/PRNewswire) -Die Hinzufügung von USDT, USDC, DAI, WBTC, WETH, BNB und BUSD bietet mehr Flexibilität für die BenutzerAufbauend auf dem neuartigen Kreditprotokoll, das mehrere Blockchains nutzt, bereitet Trava.Finance (https://trava.finance/), ein Projekt der Datalink Foundation Pte.Ltd, eine Erweiterung der Nutzeroptionen vor, um sein dezentrales Finanzangebot (DeFi) zu stärken.Der Trava Lending Pool - ein von Aave abgeleitetes Softwareprodukt mit weiteren einzigartigen Funktionen - wird die Verwendung von USDT, USDC, DAI, WBTC, WETH, BNB und BUSD als Vermögenswerte unterstützen, aus denen die Nutzer schöpfen können, und finanzielle Flexibilität bei der Erstellung ihrer Pools ermöglichen. Die Unterstützung für weitere Token ist in Arbeit, und die Nutzer können sich in Zukunft auf weitere freuen, wenn sich der neue Kreditpool weiterentwickelt.Einen Unterschied machenTrava bietet außerdem das W1 Liquidity Mining Program als Anreiz zur Feier des monumentalen Ereignisses an. Alle Transaktionen, die Einzahlungen oder Ausleihen beinhalten, werden zwischen dem 16. und 23. September um 15 Uhr UTC aus einem Pool von 5.250.000 $TRAVA belohnt.Trava ist stolz darauf, den Nutzern zuerst zu dienen, wobei die Schnelligkeit der Transaktionen, die Gasgebühren und die Robustheit des Binance Smart Chain Netzwerks eine entscheidende Rolle spielen, wobei die kettenübergreifende Kreditvergabe über andere Netzwerke wie Avalanche, Polygon und Fantom in naher Zukunft möglich sein wird.Neben den maßgeschneiderten Kreditpools, deren Parameter von den Nutzern selbst festgelegt werden, stellt Trava den Nutzern auch einen Kredit-Score zur Verfügung, der dazu beiträgt, das Kreditrisiko zu verringern, und es Personen mit einem höheren Kredit-Score ermöglicht, ein hohes Loan-to-Value-Verhältnis zu erhalten. Darüber hinaus werden auch nicht-fungible Token (NFTs), Aktien-Token und andere digitale Vermögenswerte als mögliche Sicherheiten in Betracht gezogen.Trava kann bereits Wallet-Adressen von Nutzern identifizieren, die verschiedene Ketten verwenden, was eine nahtlose Konsolidierung ermöglicht, wenn Sicherheiten für Kredite erforderlich sind. Weitere statistische Funktionen und Datenanalysefunktionen sind in Arbeit, die das gesamte Ökosystem sowohl für die Nutzer als auch für die Plattform verbessern werden."DeFi hat ein großes Potenzial, insbesondere da die Blockchain-Technologie immer besser wird. Trava hilft, dieses Potenzial auszuschöpfen. Mit Trava können wir die Bedürfnisse der Nutzer beobachten und einzigartige Funktionen entwickeln, um sie besser zu unterstützen", erklärt Dr. Minh Nguyen, CEO und Mitbegründer von Trava.Finance.Informationen zu TRAVA.FINANCE:Trava.Finance (oder Trava) ist der weltweit erste dezentrale Marktplatz für kettenübergreifende Kreditvergabe und bietet einen flexiblen Mechanismus, mit dem Nutzer ihre Kreditpools erstellen und verwalten können, um ein Kreditgeschäft zu starten.Trava wird auf der Binance Smart Chain eingesetzt und ermöglicht in der Anfangsphase die Kreditvergabe mit BSC-Tokens, später wird die kettenübergreifende Kreditvergabe mit verschiedenen Tokens auf Ethereum und anderen Blockchain-Netzwerken ermöglicht. Das Team wurde 2018 mit anfänglich mehr als 20 Mitgliedern gegründet und hat herausragende Spezialisten und Personen aus den Bereichen Blockchain, Sicherheit, Finanzen, Risikomanagement und Recht um sich versammelt, um sein Wachstum zu unterstützen. Weitere Informationen über das Team finden Sie unter https://trava.finance/.Pressekontakt:Frau Quinn PhamMarketingleiterinTelefon: +8457844722E-Mail quyenptn@trava.financeFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1627510/photo_2021_09_16_10_13_17.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1627509/logo_trava_chu_trang_Logo.jpgOriginal-Content von: Trava.Finance, übermittelt durch news aktuell