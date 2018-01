"Trauung mit Hindernissen" - Drehstart für MDR/ORF-Koproduktion mit Nicolette Krebitz (FOTO)

Leipzig (ots) -In Leipzig sind am 9. Januar die Dreharbeiten zu dem Fernsehfilm"Trauung mit Hindernissen" gestartet, der von der Ariane KrampeFilmproduktion GmbH im Auftrag des MDR und des ORF für Das Ersteproduziert wird. Die Hauptrollen spielen Nicolette Krebitz, HaryPrinz und Michael Steinocher. In weiteren Rollen sind u. a. PatriciaHischbichler, Daniela Ziegler, Peter Prager, Oskar Bökelmann, LisaBitter und Emilie Neumeister zu sehen.Das Drehbuch zu dieser Filmfortsetzung stammt von Sophia Krapoth,die bereits das Drehbuch der im vergangenen Jahr im Erstenausgestrahlten MDR/ORF-Komödie "Familie mit Hindernissen" mitNicolette Krebitz und Hary Prinz schrieb.Zum Inhalt: Alles könnte so schön sein zwischen Katrin (NicoletteKrebitz) und Philipp (Hary Prinz), wäre da nicht die liebe(Patchwork)-Familie! Zeit für Zweisamkeit bleibt im hektischen Alltagkaum. Doch während Katrin sich nach Ruhe sehnt, hat Philipp ganzandere Pläne. Er überrascht Katrin mit einem Heiratsantrag. Katrinweiß nicht, ob sie entzückt oder entsetzt sein soll. Zu sehr stecktihr die Enttäuschung über die letzte Ehe mit Frank noch in denKnochen. Während sie Philipp schonend beizubringen versucht, dass ihrnicht nach Heiraten zumute ist, bricht das ungebremstePatchwork-Chaos über sie herein. Julia (Lisa Bitter), die neue Frauihres Ex-Mannes, zieht ungefragt samt Kinderschar bei ihr ein. Nichtnur ihre spitzzüngige Ex-Schwiegermutter Diana (Daniela Ziegler),sondern auch Katrins eigene Mutter Renate (Patricia Hirschbichler)kommen noch dazu, um zu "helfen", was Katrins Stresspegel weiter indie Höhe treibt. Erholung findet sie nur bei Julias StiefbruderMarcel (Michael Steinocher), der auf Durchreise ist und ganz nachseiner eigenen Fasson lebt - was auf die gebeutelte Katrinausgesprochen anziehend wirkt. Als Philipp und ihre Mutter sie miteiner spontanen Überraschungshochzeit überrumpeln wollen, platztKatrin der Kragen. Am nächsten Tag bereut Katrin ihren Ausbruch undwill sich entschuldigen. Aber manches im Leben lässt sich nichtrückgängig machen. Eine Heirat zwischen Katrin und Philipp scheint inweitere Ferne zu rücken, denn je ...Regie führt Anna Katharina Maier. Hinter der Kamera steht DoroGötz. Gedreht wird in Leipzig voraussichtlich bis 5. Februar.Die Ausstrahlung im Ersten ist für das 2. Quartal 2018 geplant."Trauung mit Hindernissen" ist eine Produktion der Ariane KrampeFilmproduktion GmbH (Produzentin: Ariane Krampe) im Auftrag des MDR(Redaktion: Jana Brandt) und ORF (Redaktion: Katharina Schenk).Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Bianca Hopp,Tel.: (0341) 3 00 64 32, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell