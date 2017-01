Baden-Baden (ots) -Wie schafft man es, für ein nur handtuchbreites Grundstück einbezahlbares Traumhaus zu entwerfen? Wie kann aus einem abgehalftertenDrogeriemarkt ein Wohntraum entstehen? Und was muss man tun, um auseiner Wohnung in Form eines Tortenstücks ein Schmuckstück zu machen?Die SWR Dokumentation "Wohnträume im Südwesten" stellt am Donnerstag,12. Januar 2016, um 21 Uhr Beispiele von ungewöhnlichen Wohnprojektenvor und zeigt, wer darin wohnt.Schönes Wohnen auf "schmaler Spur" Der Traum vom eigenen Haus warfür Familie Finckh-Sixt wegen der horrenden Immobilienpreise im RaumStuttgart lange nur ein unerfüllbarer Wunsch. Schließlich ergattertensie ein kleines Grundstück, das allerdings als nicht bebaubar galt -viel zu schmal. Also ließ sich Thomas Finckh, von Beruf Architekt,etwas Ungewöhnliches einfallen: sehr dünne Wände aus durchscheinendemPlastik, die dem schmalen Haus innen mehr Raum lassen. Wie lebt essich darin? Und: Hält so ein graziles Plastikhaus wirklich zusammen?Ob umgebaute Tabakscheune oder umgerüsteter Gewerbebau: Die Besitzeröffnen dem Kamerateam für "Wohnträume im Südwesten" die Türen, führendurch ihre Wohnungen und Häuser und erzählen die Geschichte ihresZuhauses.Wohlfühlen im Laborgebäude und im Tortenstück Auch Sybille Schwarzhat lange nach ihrem Wohntraum gesucht. Die Grafikdesignerin warschon in New York und Tokio zu Hause. Doch dann zog es sie wieder insheimische Stuttgart - gemütlich, aber doch nicht so ganz urban, wiesie es gewohnt war. Fündig wurde sie schließlich in einemungewöhnlichen Bau: ein altes Laborgebäude aus den 50er Jahren, dasheute exquisite Stadtwohnungen im Bauhausstil beherbergt. Endlich hatsie ihren persönlichen Ruhehafen gefunden. Bei der Wohngestaltungstand ihr der Innenarchitekt Peter Ippolito zur Seite, der auch inChicago und Berlin arbeitet. Er hat ebenfalls seinen Wohntraum inStuttgart gefunden, in einem denkmalgeschützten Gründerzeit-Gebäude.Die Wohnung hat die ungewöhnliche Form eines Tortenstücks. AlsFachmann hat er sich intensiv damit beschäftigt, was man tun muss, umseine Wohnung in ein harmonisches Wohlfühl-Refugium zu verwandeln.Sendung:"Wohnträume im Südwesten", Donnerstag, 12. Januar 2017, um 20:15Uhr im SWR Fernsehen Pressekontakt: Daniela Kress, Tel. 07221 92923800, Daniela.Kress@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell