Unterföhring (ots) -5. Januar 2017. Newcomer vs. Dauerbrenner: Was kommt, was bleibtim Jahr 2017? Setzen sich auf dem Wohnungsmarkt "Smart Houses" durch,bei denen man Fenster, Kühlschrank und Licht mit dem Handy steuert?Ist ein günstiger Badeurlaub immer noch die beliebteste Reise vielerDeutscher? Und warum entscheidet sich laut einer repräsentativenkabel eins-Umfrage knapp ein Drittel der Deutschen für Nordseestrandoder Neuschwanstein1? Setzen Bioprodukte ihren Vormarsch fort? kabeleins zeigt ab dem 8. Januar 2017 sonntags um 20:15 Uhr in vier Folgen"Die größten Trends 2017". Unter die Lupe genommen werden die ThemenWohnen, Konsum, Freizeitparks und Reisen - inklusive Insidertippsprominenter Experten wie Peter Giesel und Kai Böcking. Quantität oderQualität: Billig-Kleidung oder Markenware? Wo und was kauftDeutschland am liebsten ein? Fakt ist: Seit 25 Jahren steigen dieKonsumausgaben privater Haushalte. 2015 wurde erstmals die 1,6Billionen-Euro-Marke geknackt. Setzt sich diese Entwicklung auch 2017fort? "Die größten Konsumtrends 2017" gibt den Startschuss zurvierteiligen Doku-Reihe bei kabel eins."Die größten Trends 2017" ab 8. Januar jeweils sonntags um 20:15Uhr bei kabel eins. Alle Folgen im Überblick:- Sonntag, 8. Januar 2017: "Die größten Konsumtrends 2017"- Sonntag, 15. Januar 2017: "Die größten Wohntrends 2017"- Sonntag, 22. Januar 2017: "Die größten Freizeitpark-Trends 2017"- Sonntag, 29. Januar 2017: "Die größten Reisetrends 2017"1Bevölkerungsrepräsentative Umfrage im Auftrag von kabel eins(1.058 Befragte); Feldzeit: 25.-28.10.2016