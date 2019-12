"Das Traumschiff" mit Florian Silbereisen als neuem Kapitän im ZDF (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Mainz (ots) - Leinen los! Am Donnerstag, 26. Dezember 2019, um 20.15 Uhr,übernimmt Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger erstmals das Steuer: "DasTraumschiff" nimmt Kurs auf Antigua, bevor es am Mittwoch, 1. Januar 2020, um20.15 Uhr vor Kolumbien ankert. Im Anschluss an die beiden "Traumschiff"-Folgen,jeweils um 21.45 Uhr, brechen bei "Kreuzfahrt ins Glück" verliebte Paare in dieFlitterwochen auf. Zudem wirft die Reportage "Das Traumschiff - Spezial" amzweiten Weihnachtsfeiertag um 23.15 Uhr einen Blick hinter die Kulissen derbeliebten ZDF-Reihe. Die Sendungen sind bereits ab Mittwoch, 25. Dezember 2019,10.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar und drei Monate lang abrufbar.Die gesamte Crew geht in "Das Traumschiff - Antigua" (Donnerstag, 26. Dezember2019, 20.15 Uhr) davon aus, dass Staff-Kapitän Grimm (Daniel Morgenroth) derKapitän des Traumschiffs werden wird. Doch die Reederei hat anders entschieden:Maximilian Parger (Florian Silbereisen) wird das Ruder übernehmen - keinleichter Start für "den Neuen". Bereits beim Auslaufen kommt es zum Konfliktzwischen Parger und Grimm. Auf den neuen Mann am Ruder des Traumschiffs warteteine turbulente, emotionale und teilweise gefährliche erste Reise, an deren Endeer sich jeden Respekt verdient hat.Anschließend geht es um 21.45 Uhr bei "Kreuzfahrt ins Glück: Hochzeitsreise indie Normandie" für zwei Brautpaare nach Frankreich. Bei allen Unterschiedenhaben sie eins gemeinsam: Sie waren sich in ihrer Partnerwahl sehr schnelleinig. Allerdings ist sich Tobias (Ben Blaskovic) schon bald nicht mehr sicher,ob zwischen ihm und seiner Annalena (Sarah Alles) wirklich alles rund läuft. UndFranziska (Annika Schrumpf) versucht, ihre Schwester Charlotte (Teresa Klamert)und Winzer Kai (Moritz von Zeddelmann) in letzter Minute auseinanderzubringen.Am 1. Januar 2020, um 21.45 Uhr, hat Hochzeitsplaner Tom (Jan Hartmann) in"Kreuzfahrt ins Glück: Hochzeitsreise nach Menorca" alle Hände voll zu tun:Während die Kinder von Ex-Rennfahrer Hans (Helmut Zierl) seine Verlobte Iga(Karolina Lodyga) wegzuekeln versuchen, versucht das Brautpaar Mark (GerritKlein) und Catalina (Amelie Plaas-Link), seine doch sehr unterschiedlichenFamilien zusammenzubringen.Zuvor reisen die Passagiere um 20.15 Uhr in "Das Traumschiff - Kolumbien" nachSüdamerika - mit an Bord: ein blinder Passagier namens Eric (Lucas Bauer).Kapitän Parger, Hoteldirektorin Hanna Liebhold (Barbara Wussow) undStaff-Kapitän Grimm müssen den ungebetenen Fahrgast nun bis zum nächsten Hafenunter ihre Fittiche nehmen.Am zweiten Weihnachtsfeiertag um 23.15 Uhr begleitet Filmemacher Michael Petschin "Das Traumschiff - Spezial" die Dreharbeiten auf Antigua. In seiner Reportagewirft er einen Blick hinter die Kulissen. Gezeigt wird, wie sich FlorianSilbereisen seiner neuen Aufgabe stellt - und vor welchen Herausforderungen undÜberraschungen Schauspieler und Filmcrew bei den Dreharbeiten standen.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12154, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/dastraumschiff undhttps://presseportal.zdf.de/presse/kreuzfahrtinsglueckPressemappe:https://presseportal.zdf.de/pm/das-traumschiff-und-kreuzfahrt-ins-glueck-2Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4476023OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell