Traumhotel ...liebes Rot-Flüh als «F.X. Mayr Zentrum» zertifiziert

Grän/Haldensee (ots) - Das «Traumhotel ...liebes Rot-Flüh» verwöhnt seit jeherGeist und Körper. Mit der F.X. Mayr Kur erweitert das Traditionshaus imTannheimer Tal seine Kompetenz für ein ganzheitliches Wohlbefinden. Als einesder wenigen Hotels in Österreich wurde das Tiroler Wellnesshotel nun als «F.X.Mayr Zentrum» zertifiziert.Das Verwöhnen von Körper, Geist und Seele hat im Traumhotel ...liebes Rot-FlühTradition. So hat das Wellnesshotel, dass von Alexander und Christoph Huber inder vierten Generation geführt wird, stetig in die Weiterentwicklung desAngebots investiert.Als eines der wenigen Hotels in Österreich überhaupt, wurde das TirolerWellnesshotel kürzlich als F.X. Mayr Zentrum ausgezeichnet. «Die Zertifizierungfreut uns sehr, denn sie zeichnet verlässliche Qualität aus», freut sichAlexander Huber.Nachhaltiges Wohlbefinden dank EntschlackungIm F.X. Mayr Zentrum bietet das ...liebes Rot-Flüh - nebst den bestehendenAngeboten in den Bereichen Schönheit, Erholung und Balance - ein nachhaltigesKur-Angebot nach der modernen F.X. Mayr Medizin mit MR Dr. med. WalterBachlechner und MR Dr. med. Erwin Pfefferkorn an. Dabei wird die Erneuerung vonKörper, Geist und Seele eingeleitet und angeregt. Oder wie es Huber auf denPunkt bringt: «Wir befreien den Körper von Altlasten.»Mit der F.X. Mayr-Kur bietet die Familie Huber eine Auszeit vom Alltag und dieMöglichkeit, anhaltend neue Energie zu gewinnen. Denn: «Schon Dr. F.X. Mayr(1875-1965) sah im Verdauungstrakt die Wurzel für Gesundheit und Wohlbefinden»,weiss Huber.Störungen führen zur Beeinträchtigung des optimalen Gesundheitszustandes, welchemit der Modernen Mayr Medizin vor oder bei Manifestation von Erkrankungenerfolgreich behandelt werden können. Deshalb baut die Kur im ...liebes Rot-Flühauf drei Säulen: Schonung, Säuberung und Schulung.«Dank unserem umfassenden Gesundheits-Angebot profitieren unsere Gäste von einemneuen Lebensgefühl - mit neuer Vitalität und Leistungsfähigkeit», so Huber. DieKur im ...liebes Rot-Flüh setzt sich aus zertifizierten Ärzten,Bauchbehandlungen, verdauungsschonende Diät-Menüs, Massagen, Wickel und einemabgestimmten Bewegungsprogramm zusammen. Aber nicht nur: «Das charaktervolleGebirge des Tannheimer Tals, die klare Alpenluft und die entspannte Atmosphäretragen dazu bei, dass man sich eher im Urlaub fühlt - als in der Kur.»Cinderella Castle mit 5.500 m2 Wellness-OaseDie neue F.X. Mayr Kur ergänzt die Kompetenzen des traditionsreichen Hotels, woGastfreundschaft und Naturerlebnis - gepaart mit einem vielfältigen In- undOutdoor-Angebot - im «schönsten Hochtal Europas» vereint werden. In der 5.500 m2großen Wellness-Oase, welche erst kürzlich erweitert wurde, bietet dasTannheimer Wellnesshotel eine Symbiose aus Wasser, Dampf, Wärme und Licht.Zum Traumhotel ...liebes Rot-Flüh:Das bekannte Hotel im Tannheimer Tal - das schönste Hochtal Europas - vereintseit Generationen Gastfreundschaft und Naturerlebnis - gepaart mit einemvielfältigen In- und Outdoor-Angebot. Am malerischen Haldensee und am Fußemajestätischer Gipfel gelegen, schafft das Hotel ...liebes Rot-Flüh einErlebnis, das Geniesser und Wellnessfans gleichermassen begeistert.Das Hotel bietet 101 moderne Zimmer und Suiten, vier Themen-Restaurants, einumfassendes Spa-Erlebnis auf 5.500m2. 2019 wurde das Angebot durch MedicalWellness, dem F.X. Mayr Zentrum und einem ganzheitlichen Skin Vital Konzepterweitert. Das ...liebes Rot-Flüh bietet somit ein ganzheitliches Angebot fürErholung, Schönheit und Balance.Weitere Informationen: https://www.rotflueh.com/fx-mayr-kur.htmlPressekontakt:Traumhotel...liebes Rot-FlühHerr Alexander HuberSeestraße 26A-6673 GränHaldensee, Tannheimertal, Tirol, ÖsterreichTel: +43 (0)5675 | 6431-0E-Mail: marketing@rotflueh.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139299/4493637OTS: Traumhotel ...liebes Rot-FlühOriginal-Content von: Traumhotel ...liebes Rot-Flüh, übermittelt durch news aktuell