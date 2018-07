Traumhaus finden leicht gemacht (FOTO)

Hamburg (ots) -Mit dem Hausbaubuch 2018 wird die Entscheidung fürs eigeneTraumhaus leicht gemacht. Auf 280 Seiten finden Häuslebauer undsolche, die es werden wollen, Inspirationen und Informationen. Dieaktuelle Neuauflage des Jahrbuches präsentiert die 100 schönstenHäuser der bundesweit führenden Fertig- und Massivhaushersteller -vom Ausbauhaus bis zur Luxusvilla.Im umfangreichen Ratgeberteil gibt es außerdem viele Tipps rundums Bauen, zum Beispiel zur Finanzierung, Grundstückssuche,Küchenplanung oder Gartengestaltung. Am Ende des Buches finden Leserausführliche Firmenportraits der Hersteller mit wichtigen Daten wieLieferradius und Musterhausstandorten.Die begleitende Hausdatenbank unter www.hausbaubuch.info wirdständig aktualisiert und bietet neben einer komfortablen Suchfunktiondie Möglichkeit zur direkten Katalogbestellung bei den Herstellern.Das Hausbaubuch 2018 wird von der planet c GmbH herausgegeben underscheint am 19.7.2018. Zum Preis von 10,90 Euro kann das Buch im gutsortierten Zeitschriften- und Buchhandel oder direkt über die Websitewww.hausbaubuch.info bezogen werden.Pressekontakt:planet c GmbHStefanie BrinkmannT. 0211/54227-670s.brinkmann@planetc.coOriginal-Content von: planet c GmbH, übermittelt durch news aktuell