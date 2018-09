Traumhafter Winterurlaub im Ritz-Carlton, Bali

Bali, Indonesien (ots/PRNewswire) -Egal ob Ihnen ein Abenteuerurlaub, eine entspannende Auszeit oderein bisschen von beidem vorschwebt, mit dem " Holiday Escape" Paket von The Ritz-Carlton wird Ihre Luxusreise auf die Inselzu einem unvergleichlichen Erlebnis.Das Angebot gilt für zwei Erwachsene und ist gültig bis zum 24.Dezember 2019.Informationen zum The Ritz-Carlton, BaliDas The Ritz-Carlton, Bali, ist ein Luxusresort mit elegantemtropischen Ambiente, das sich von einem spektakulären Felsvorsprungan einen herrlichen Strand erstreckt. Es bietet 279 großzügigeSuiten (http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/indonesia/bali/rooms-suites#fndtn-Suites)und 34 geräumigeVillen (http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/indonesia/bali/suites-and-villas)in Küstennähe, sowie denThe Ritz-Carlton Club® (http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/indonesia/bali/rooms-suites/club-level), sechs nobleRestaurants (http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/indonesia/bali/dining), ein exotisches Spa mit maritimer Einrichtung zum Verwöhnen undunterhaltsame Freizeitaktivitäten für Kinder aller Altersgruppen imRitz Kids Club. DieKapelle (http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/indonesia/bali/weddings)am Strand ist ein idyllischer Ort für eine Hochzeit auf Reisen,und zahlreiche Veranstaltungsflächen im Freien sowie prunkvolleRäumlichkeiten schaffen den idealen Rahmen für Feierlichkeiten inBali. Gut ausgestattete Tagungsstätten, luxuriöse Meetingräume,maßgeschneiderte Aufenthaltspakete und erfahrene Veranstaltungsplanersind weitere Anziehungsfaktoren für Organisatoren von Tagungen,Anreiz- und Motivationsveranstaltungen oder Kongressen. Folgen Sieuns auf Facebook (https://www.facebook.com/ritzcarltonbali), Instagram (https://www.instagram.com/ritzcarltonbali/), Twitter (https://twitter.com/ritzcarltonbali), Youtube (https://www.youtube.com/channel/UC00FSskqIrhUEzyNPKUg2DA), LinkedIn (http://linkedin.com/theritzcarltonbali).Foto -https://mma.prnewswire.com/media/750838/The_Ritz_Carlton_Bali.jpgPressekontakt:Prhativi DyahLeiter der ÖffentlichkeitsarbeitE-Mail: Prhativi.Dyah@ritzcarlton.com+62361-849-8988Original-Content von: The Ritz-Carlton, Bali, übermittelt durch news aktuell