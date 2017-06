"Traumfrau gesucht" / - Doppelfolge zum Staffelfinale der Kult-Doku Soap / - Walther hat Hochzeitspläne! / - Sendetermin: Montag, 05. Juni 2017, um 20:15 Uhr bei RTL II (FOTO)

München (ots) -Aufregung auf Mauritius: Ex-Dauersingle Walther (57+) aus Berlinwill hier seine Verlobte Marta aus Rumänien heiraten. Außerdembegeben sich Manuel (23) und Alexander (38) in Bukarest und Stettinauf spannende Dates. Ob Manuel nun endlich seinen ersten Kussbekommt?Weiter auf seinen ersten Kuss wartet Manuel (23) ausNiedersachsen. Im rumänischen Bukarest bekommt er es mit der toughenErika zu tun. Ist er endlich reif für seinen ersten Kuss?Opernsänger Alexander (38) aus Nürnberg und sein Vater Dieter sindim polnischen Stettin auf Brautschau. Für Alexanders Favoritinorganisieren die Beiden eine romantische Überraschung und hoffen aufdie große Liebe.Und auch für Stefan (55) aus Faulbach am Main stellt sich in derDominikanischen Republik die Frage: Endet seine Reise mit einemHappyend oder kehrt er doch als Single nach Deutschland zurück?Das Staffelfinale von "Traumfrau gesucht": Montag, 05. Juni 2017,um 20:15 Uhr bei RTL IIPressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationLisa Christeleit089 - 64185 6506lisa.christeleit@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell