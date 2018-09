Traumblase vs. Realitätsanker / Mediengruppe RTL Deutschland und das rheingold Institut werfen genauen Blick auf den Kulturumbruch der Videonutzung in Deutschland

Köln (ots) - 13. September 2018. Mit Video-on-Demand wurde derkulturelle Wandel der Bewegtbildnutzung in Deutschland eingeleitet.Die "neuen" Videoanbieter am Markt haben durchgesetzt, was voreinigen Jahren nahezu unvorstellbar in Deutschland war - dieBereitschaft, für seine Alltagsflucht zu zahlen. Im Auftrag derMediengruppe RTL Deutschland hat das Kölner Marktforschungsinstitutrheingold untersucht, wie und wann Bewegtbildkonsum stattfindet, wasNutzer erwarten und was sie bewegt.Stephan Grünewald, Managing Partner rheingold Institut, fasst dasKernergebnis der Studie "Bewegtbild im Wandel" wie folgt zusammen:"Allzeit erreichbar und verfügbar, bei voller Kontrolle - so siehtder Alltag in unserer Gesellschaft aus. Die Medien differenzierensich vor allem im Hinblick auf ihre Alltags-Relevanz. Das Fernsehenstützt die Alltags-Logik der Menschen, es strukturiert den Tag undkonfrontiert mit den Geschehnissen der Welt da draußen. Als 'medialeGefühlsapotheke' bietet das Fernsehen zur Tageszeit passendeStimmungsangebote und es begründet eine Event-Plattform fürGemeinschaftsgefühle. Während das Fernsehen immer wieder in denAlltag zurückholt, bedient Video-on-Demand-Nutzung eineTagtraum-Logik. Die Nutzung findet zurückgezogen statt. Der Zuschauerbegibt sich in eine Traumblase und entflieht dem Alltag. Egal welcheMotivation zur Bewegtbildnutzung greift - Fakt ist: Bewegte Bilderstoßen kreative Prozesse an und fördern die Auseinandersetzung mitdem eigenen Leben oder der Welt da draußen."Bewegte Bilder gibt es viele, aber neben dem AlltagsbewegerFernsehen und der Traumfabrik Kino gewinnt Video-on-Demand alsjederzeit verfügbare Tagtraumfabrik an Beliebtheit. Bei derBetrachtung der Nutzungsmotive ist es genauso wichtig, dieBewegtbildnutzung in die richtige Relation zu setzen. Auch wenn dieStreamingdienste als sehr modern, selbstbestimmt und freiwahrgenommen werden, an die Nutzungszeiten und Nettoreichweiten vonTV kommt Video-on-Demand nicht heran. Was die positive Bewertungausmacht, ist das Gefühl, aus einem "unendlichen" Fundus an Inhaltenselbstbestimmt auswählen zu können - auch den Endpunkt seinerNutzung. Nutzer erleben sich als Medien-Avantgarde und sind stolz aufihre Binge-Watching-Erfolge. Allerdings kaschieren sie, dass sie sichfür viele Stunden weitgehend stilllegen und suchtartig in paralleleWelten eintauchen, die ihnen Erlebnissteigerungen versprechen, diebislang den persönlichen Tagträumen vorbehalten waren. Durch dieausgeprägte Nutzung befinden sich Zuschauer voll konzentriert undohne jegliche Ablenkung in einer Traumblase, in der Regel alleine undsind sozusagen "lost im Stream". Von daher ist Video-on-Demand zwardie unterhaltsame, attraktive, selbstbestimmte Festung, aber mitwenigen Impulsen für die eigene Lebensgestaltung und wenigGesprächsanlässen, da Handlungsstränge zu verraten ein absolutes"No-Go" ist.Die Erwartungshaltung gegenüber dem Fernsehen ist eine komplettandere. Fernsehen soll entspannt animieren und unterhalten. Nutzerkönnen einfach einschalten und sich "berieseln" lassen ohne sichdabei gleich in eine Traumblase zu verabschieden, denn TV sorgt fürRealitätsanker, die von Zuschauern erwartet und geschätzt werden.Einerseits durch Werbung und auf der anderen Seite durch dasProgramm: Nachrichten, Talkshows, Ratgeber-Sendungen oderReality-Formate - sie bieten dem Zuschauer den gesamten Kanon desLebens und der Bezug zum eigenen Alltag kann immer hergestelltwerden. Entgegen der Video-on-Demand-Nutzung, die meist gezielt undhomogen vonstattengeht, gibt es in der linearen Fernsehwelt das eineoder andere zu entdecken, was nicht unbedingt den eigenen typischenSehgewohnheiten entspricht und den Blick auf Neues, Unbekannteslenkt. Gleichzeitig sorgt der Realitätsbezug für Ordnung undStruktur. Festgelegte Uhrzeiten und Sendeplätze geben NutzernOrientierung und bieten Endpunkte. Geschichten werden zu Ende erzähltund der Zuschauer in die Realität zurückgeholt. Die Linearität desFernsehens schafft gleichzeitig auch gesellschaftliche Ereignisse -vor allem große Events sorgen für gemeinsame Themen. Auch dietiefgehende Partnerschaft der Zuschauer mit dem Fernsehen spielt eineRolle. Während Video-on-Demand sozusagen identitätslos ist, wirdlineares Fernsehen mit Sendergesichtern und -marken oder seinemLieblings-Format in Verbindung gebracht. Das schafft Identität unddas Gefühl eines Gegenübers, eines Partners."Wir haben aus eigenem Interesse ständig den Blick auf dieEntwicklungen des Videomarktes. Es gibt immer mehr Angebote undAnbieter, was nicht nur den Markt verändert hat, sondern dieMediennutzung insgesamt. Zuschauer sind nicht mehr einfach nurZuschauer und Konsument, sondern Agierende mit klarenErwartungshaltungen", erklärt Thomas Kreyes, Mitglied derGeschäftsleitung der Mediengruppe RTL Deutschland. "DieseErwartungshaltung wird durch die rheingold-Studie sehr klar unddeutlich: Bei aller Liebe zum Streaming ist TV das Fenster zur Welt,und das mit aller Vielfalt und einem Alltagsbezug. Hierbei spieltWerbung eine wichtige Rolle, denn die Spots sorgen für alltäglicheZusammenhänge, die den Zuschauer immer wieder in den Alltag und dieRealität zurückholt. Ein offensichtlich unabdingbarer USP. Nichtumsonst erreicht TV innerhalb von drei Tagen eine Nettoreichweite von94 Prozent, während die Streamingdienste auf 15 Prozent kommen."Das Studiendesign:Das rheingold Institut befragte im März und April 2018 insgesamt110 Personen, die sowohl TV- als auch Video-on-Demand-Nutzer sind.Diese wurden in zwei Zielgruppen aufgeteilt: 19 bis 25 Jahre sowie 34bis 49 Jahre. Die Daten wurden zweistufig erhoben: Etwa 50Bewegtbildnutzer wurden in qualitativen Einzelinterviews befragt und60 weitere in zwei rheingoldArenen (Gruppendiskussionen). 