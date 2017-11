"Traumberuf Spielerberater?": die exklusive Sky Sport Dokumentation am Freitagabend im Free-TV auf Sky Sport News HD (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Erstausstrahlung des einstündigen Films von Sky Reporter KaiPsotta ist am Freitagabend um 23.00 Uhr für jedermann frei empfangbarauf Sky Sport News HD und im Livestream auf skysport.de- Marco Reus, SportsTotal-Geschäftsführer Volker Struth,Özil-Berater Dr. Erkut Sögüt und zahlreiche weitere Gesprächspartnergewähren exklusive Einblicke in die Branche- Die Dokumentation wird im Rahmen der Reihe "Insider - Die SkySport Dokumentation" ausgestrahltKaum ein Beruf wird mit solch einer Skepsis begutachtet wie derdes Spielerberaters. Die Klischees über ihren Stand sind lang, dieöffentliche Wahrnehmung nur selten objektiv. Die SkySportdokumentation "Traumberuf Spielerberater?" gewährt nun erstmalsexklusive Einblicke in diese Branche, deren tatsächliche Arbeit derÖffentlichkeit sonst verborgen bleibt. Die Erstausstrahlung deseinstündigen Films zeigt Sky am Freitagabend um 23.00 Uhr im Free-TVauf Sky Sport News HD und im frei empfangbaren Livestream aufskysport.de.Sky Reporter Kai Psotta und Filmemacher Mario Kottkamp tauchteninsgesamt sechs Monate lang in das Geschäft ein und schautenSpielerberatern auf die Finger. Wie und nach welchen Prinzipienarbeiten sie? Wie gewinnt man Spieler für sich? Wie gestaltet manWeltkarrieren? Und vor allem: ist Spielerberater ein Traumjob?Zu diesem Zweck öffnete die Spielerberatungs- undVermarktungsagentur SportsTotal, die unter anderem dieNationalspieler Toni Kroos, Marco Reus, Benedikt Höwedes und LarsStindl betreut, seine Türen. Zum ersten Mal überhaupt wurden einemKamerateam tiefe Einblicke in den Alltag von den Machern um dieGeschäftsführer Volker Struth, Dirk Hebel und Sascha Breese gewährt.Für die Dokumentation, die im Rahmen der Reihe "Insider - Die SkySport Dokumentation" ausgestrahlt wird, wurden 15 Akteure interviewt.Unter anderem erklärt Marco Reus, warum die Zusammenarbeit mitBeratern wichtig, hilfreich und notwendig ist. Sky besuchte außerdemDr. Erkut Sögüt und dessen Klienten Mesut Özil in London und sprachmit Mario Weger, der Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf zum FCSchalke 04 brachte.Die Erstausstrahlung am Freitagabend für jedermann frei empfangbar"Traumjob Spielerberater?", die Erstausstrahlung der einstündigenSky Sport Dokumentation am Freitag, 10. November um 23.00 Uhr und dieWiederholung am Dienstag, 14. November um 22.30 Uhr im Free-TV aufSky Sport News HD. Darüber hinaus sind für Sky Kunden in denkommenden Wochen zahlreiche weitere Wiederholungen auf Sky Sport, SkySport Bundesliga und skysport.de verfügbar.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell