Traumberuf: Psychologischer Psychotherapeut - MSB Medical School Berlin bietet ab Oktober 2019 Ausbildung am neugegründeten IPB Institut für Integrative Psychotherapieausbildung Berlin an (FOTO)

Berlin (ots) -Ab dem Wintersemester 2019/20 bietet das neugegründete, staatlichanerkannte, Ausbildungsinstitut für IntegrativePsychotherapieausbildung in Berlin-Lankwitz eine postgradualeAusbildung zum approbierten Psychologischen Psychotherapeuten imVertiefungsverfahren Verhaltenstherapie an. Die mindestensdreijährige Ausbildung richtet sich an Absolventen einesBachelorstudienganges Psychologie und eines universitärenMasterstudienganges Psychologie mit dem Schwerpunkt KlinischePsychologie und Psychotherapie.Am 30. November 2018 hat die MSB Medical School Berlin diestaatliche Anerkennung des Instituts für IntegrativePsychotherapieausbildung als Ausbildungsstätte für dieVollzeitausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten imVertiefungsverfahren Verhaltenstherapie erhalten. Damit erweitert diestaatlich anerkannte Hochschule für Gesundheit und Medizin ihrLehrangebot und ermöglicht Interessierten ab Oktober 2019 dieAusbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten.Das Lehrpersonal besteht aus hochqualifizierten Lehrenden undBerufspraktikern, welche die Auszubildenden durch ihren umfassendenErfahrungsschatz aus der praktischen Arbeit optimal auf ihre spätereTätigkeit vorbereiten. Die Lehrenden setzen sich aus approbiertenPsychotherapeuten mit langjähriger Erfahrung in der Aus-, Fort-, undWeiterbildung im Bereich der Psychologischen Psychotherapie zusammen.Zudem wird durch das große Spektrum an vereinbarten Kooperationen mitpsychiatrischen Kliniken und psychosomatischen sowiepsychotherapeutischen Einrichtungen, der praktische Teil derAusbildung umfassend sichergestellt.Als approbierter Psychologischer Psychotherapeut eröffnen sich denAbsolventen vielfältige berufliche Perspektiven. Sie können zumBeispiel eine Zulassung durch die Kassenärztliche Vereinigungbeantragen und eine eigene Praxis eröffnen oder leitende Tätigkeitenin Institutionen, wie zum Beispiel Kliniken oder Beratungsstellenübernehmen. Absolventen der Ausbildung können nach Erlangung derApprobation Leistungen für Versicherte der gesetzlichen und derprivaten Krankenversicherung erbringen und abrechnen.Eine weitere Besonderheit: Die Vollzeitausbildung kann durch dieFachkunde Gruppentherapie ergänzt werden. Mit dieserZusatzausbildung haben Absolventen die Möglichkeit, nach Erhalt derApprobation als Psychologischer Psychotherapeut Gruppenbehandlungendurchzuführen und abzurechnen.Ab dem 23.12.2018 finden Sie unterwww.institut-integrative-psychotherapieausbildung.berlin alleInformationen über das Institut für IntegrativePsychotherapieausbildung Berlin an der MSB Medical School Berlin undauch die Anmeldeformalitäten.Über das IPB Institut für Integrative PsychotherapieausbildungBerlinDas Institut für integrative Psychotherapieausbildung ist ein vomLandesamt für Gesundheit und Soziales Berlin (LAGeSo) staatlichanerkanntes Ausbildungsinstitut, welches die Approbation zumPsychologischen Psychotherapeuten ermöglicht. Das Institut ist an dieMSB Medical School Berlin angegliedert, welche so ihr Ausbildungs-bzw. Lehrangebot im Bereich Psychologie erweitert.KontaktIPB Institut für Integrative Psychotherapieausbildung BerlinHausanschrift: Nicolaistraße 14 | 12247 Berlin |Postanschrift: Calandrellistr. 1-9 | 12247 Berlin |Tel: 030 / 7668375- 970Fax: 030 / 7668375- 979Mail: info(at)institut-integrative-psychotherapieausbildung.berlinÜber die MSB Medical School BerlinDie MSB Medical School Berlin, Hochschule für Gesundheit undMedizin, ist eine private, staatlich anerkannte Hochschule mit Sitzin der Siemens Villa in Berlin Lankwitz. Sie wurde 2012 von derGeschäftsführerin Ilona Renken-Olthoff mit der FakultätGesundheitswissenschaften als Fachhochschule gegründet und startetemit sechs Bachelorstudiengängen, die sich durch einen hohenAnwendungsbezug auszeichnen. Die universitäre FakultätNaturwissenschaften an der MSB Medical School Berlin bietetwissenschaftliche Studiengänge mit universitärem Abschluss an. DieEinrichtung dieser Fakultät erfolgte aufgrund der Genehmigung vomRegierenden Bürgermeister - Senatskanzlei Wissenschaft in Berlin vom27. Februar 2014. Somit können Studierende aktuell an der MSBzwischen mittlerweile 13 Studiengängen und damit zwischen einemFachhochschul- oder einem universitären Studium wählen und ihreKarriere ihren Stärken und Talenten entsprechend planen.Pressekontakt:MSB Medical School Berlin - Hochschule für Gesundheit und MedizinCalandrellistr. 1-9, 12247 BerlinPresse- und Öffentlichkeitsarbeit: Lisa SchimmelpfennigTel: 030 / 7668375-659Mail: lisa.schimmelpfennig(at)medicalschool-berlin.dewww.medicalschool-berlin.de