Traumautos unter der Mittelmeersonne: Sixt startet mit exklusiver BMW- und MINI-Flotte auf Sardinien (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

München / Cagliari (ots) -- Mobilitätsdienstleister setzt erfolgreiche Italien-Expansion mitPremium-Angebot auf beliebter Urlaubsinsel fort- Standorte in Hauptstadt Cagliari im Süden und am bekanntenReiseziel Olbia im Norden der Insel- Klares Zeichen für langjährige Partnerschaft mit BMW -Highlight: Sixt führt als einziger Autovermieter in Italien denneuen BMW X2Premium-Mobilität mit mediterranem Flair: Sixt setzt seineerfolgreiche Expansion in Italien fort und startet auf Sardinien anden beliebten Destinationen Cagliari und Olbia. Dabei bietet derführende Mobilitätsdienstleister seinen Kunden auf der sonnigenMittelmeerinsel ein besonderes Highlight: Die gesamte Vermietflottevom sportlichen Cabrio bis zum geländegängigen SUV bestehtausschließlich aus hochwertig ausgestatteten Fahrzeugen von BMW undMINI - ein klares Zeichen für die enge Partnerschaft der beidenstarken Marken. Sixt bestätigt mit dem Angebot einmal mehr denAnspruch, seinen Kunden weltweit Services und Produkte auf höchstemNiveau zu bieten.Sixt hat die erste sardische Station im Flughafen der HauptstadtCagliari im Süden der Insel eröffnet. Die zweite Station im Flughafenvon Olbia und damit im Norden folgt bereits in den nächsten Tagen. Sohält Sixt seine Kunden an zwei idealen Ausgangspunkten mobil, um diezahlreichen Sehenswürdigkeiten von Sardinien - darunter etwa dasWeltkulturerbe von Su Nuraxi, das mittelalterliche Alghero oder dasimposante Castelsardo - mit dem Auto zu erkunden. Sixt hat seineServices gezielt auf Reisende aus verschiedenen Ländern ausgerichtet,denn die Insel ist nicht nur bei Einheimischen und Italienern sehrbeliebt, sondern auch bei Urlaubern aus Deutschland, Frankreich, derSchweiz und Großbritannien.Vom BMW 1er bis zum M-Modell - die richtigen Autos für jedenAnlass Sixt - der weltweit größte Kunde von BMW - und BMW setzen ihrelangjährige Partnerschaft mit dem gemeinsamen Angebot auf Sardinienfort. Kunden können aus einem breiten Spektrum an Traumautos fürjeden Bedarf wählen: Vom BMW 1er bis zum BMW 7er, inklusive Cabrios,Coupés, Grand Coupés, Grand Tourer und Active Tourer. SUVs der ReihenBMW X1 bis BMW X5 sind ebenfalls erhältlich. Autoliebhaber, diebesonderen Wert auf Performance und Adrenalin legen, kommen mit denleistungsstarken Fahrzeugen der BMW M-Serie voll auf ihre Kosten.Zudem bieten Sixt und BMW ein exklusives Highlight: Als einzigerAutovermieter in Italien wird der Mobilitätsdienstleister den neuenBMW X2 führen.Neben der BMW-Flotte stehen Kunden außerdem die MINI-ModelleHatch, Countryman und Clubman sowie MINI Cabrios zur Verfügung.Michael Meissner, Managing Director Sixt Italien: "Sardinien istein wahres Juwel im Mittelmeer. Es bietet herrliche Strände undbeeindruckende historische Stätten bei strahlendem Sonnenschein.Zusammen mit BMW runden wir nun das Erlebnis für jeden Urlauber ab,indem wir die richtigen Traumautos anbieten, um komfortabel ansgewünschte Ziel zu kommen. Damit bieten wir auch unseren Kunden inItalien Premium-Services und -Produkte - ein wesentlicher Grund fürunser starkes weltweites Wachstum."Die umfassenden und weltweiten Mobilitätsservices von Sixt sinderhältlich im Internet unter www.sixt.de sowie per Hotline unter0180/6 66 66 66.Über Sixt:Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist ein internationalführender Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen fürGeschäfts- und Firmenkunden sowie Privatreisende. Sixt ist in mehrals 100 Ländern weltweit vertreten und weitet seine Präsenzkontinuierlich aus. Stärken wie der hohe Anteil an Premiummarken inder Fahrzeugflotte, die konsequente Dienstleistungsorientierung derMitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das gutePreis-Leistungs-Verhältnis ermöglichen dem 1912 gegründetenUnternehmen eine ausgezeichnete Marktpositionierung. Das Unternehmenunterhält Kooperationen mit renommierten Adressen der Hotelbranche,bekannten Fluggesellschaften und zahlreichen namhaften Dienstleisternaus dem Touristiksektor. Der Sixt-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlösevon 2,6 Mrd. Euro (2017). www.sixt.dePressekontakt:Sixt SEFrank Elsner / Frank PaschenSixt Central Press OfficeTel.: +49 - 5404 - 91 92 0Fax: +49 - 5404 - 91 92 29E-Mail: pressrelations@sixt.comOriginal-Content von: Sixt SE, übermittelt durch news aktuell