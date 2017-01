Traumautos der Deutschen auch bei Dieben begehrt

Saarbrücken (ots) -- Beliebteste Kfz-Marken bei Autodieben waren letztes Jahr VW,Audi, BMW und Mercedes.- Darunter sind sämtliche Traumautomarken der Deutschen.Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Die beliebtestenAutomarken der Deutschen sind jedoch auch bei Dieben ebenso heißbegehrt. Das zeigt jetzt ein Vergleich der aktuellenKfz-Diebstahlstatistik des Gesamtverbandes der DeutschenVersicherungswirtschaft (GDV) (1) mit den Ergebnissen einerrepräsentativen forsa-Umfrage über die Traumautos der Deutschen imAuftrag von CosmosDirekt.(2)Audi ist der Liebling der DeutschenSolide, elegant statt extravagant und dazu aus dem eigenen Land -so lautet offenbar das Motto deutscher Autoliebhaber: Nach ihremTraumauto befragt, nennen 14 Prozent ein Modell der Marke Audi knappvor Porsche (13 Prozent). Platz drei belegt Mercedes (12 Prozent),gefolgt von BMW (11 Prozent). Einen VW besitzen oder zumindest einmalfahren würden gern immerhin 9 Prozent.VW ist meistgefahrene AutomarkeVon der Wunschvorstellung zur Wirklichkeit im Straßenverkehr: Lautforsa-Umfrage ist VW mit 20 Prozent die Automarke, die in Deutschlandmit Abstand am meisten gefahren wird. Auf Platz zwei folgt Opel (11Prozent), dicht gefolgt von Mercedes und Ford (je 8 Prozent).Vorsicht vor AutodiebenDoch Obacht! VW steht auch bei Dieben hoch im Kurs, war imvergangenen Jahr bundesweit sogar die meistgestohlene Automarke. DieTraumautos der Deutschen - Audi, BMW und Mercedes - belegen imaktuellen Kfz-Diebstahlranking des GDV die Plätze zwei bis vier.(1) GDV: Kfz-Diebstahlstatistik 2015(2) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Auto-Emotionen" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im Mai2016 wurden in Deutschland 2.004 Autofahrer ab 18 Jahren befragt, dieein Auto im Haushalt besitzen.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/faktencheck-traumautosInformationen rund um CosmosDirekt gibt es im Internet unterwww.cosmosdirekt.de.Pressekontakt:Ihre AnsprechpartnerStefan GöbelLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: 0681 966-7100Telefax: 0681 966-6662E-Mail: stefan.goebel@cosmosdirekt.deSabine GemballaUnternehmenskommunikationTelefon: 0681 966-7560Telefax: 0681 966-6662E-Mail: sabine.gemballa@cosmosdirekt.deOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell