Unterföhring (ots) -- Am 8. September 2018 steigt das "Sky Spiel des Lebens powered byJeep" beim ASV Altenlingen III aus der 3. Kreisklasse Emsland Süd desNiedersächsischen Fußballverbandes (NFV)- Sky produziert die Kreisklassen-Begegnung auf Erstliga-Niveauund überträgt sie auf Sky Sport News HD live im Free-TV- Das Gewinner-Video, die besten Bewerbungen sowie Eindrücke ausden Jahren 2015 und 2016 sind unter spieldeslebens.sky.de abrufbarAm Samstag, 8. September 2018 geht für die Spieler des ASVAltenlingen III der Traum von der ganz großen Bühne in Erfüllung. DieAmateurfußballer überzeugten mit ihrem Bewerbungsvideo die aus denSky Experten Christoph Metzelder und Dietmar Hamann sowie KommentatorWolff-Christoph Fuss bestehende Jury und holten damit das "Sky Spieldes Lebens powered by Jeep" ins Emsland. Am Wochenende während derLänderspielpause dürfen sich die ASV-Kicker und ihre Gegner einmalwie die Profis fühlen: Sky produziert die Begegnung aufErstliga-Niveau und überträgt das Spiel der 3. Kreisklasse EmslandSüd des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) live im Free-TV aufSky Sport News HD.Einer der ersten Gratulanten war Dr. Rainer Koch, der als 1.Vizepräsident des DFB unter anderem für den Amateurfußballverantwortlich ist: "Herzlichen Glückwunsch an den ASV AltenlingenIII zum 'Sky Spiel des Lebens' 2018 sowie nach Winsen und Leipzig anden Zweit- und Drittplatzierten - wir hatten einen großartigenWettbewerb in diesem Jahr. Ich freue mich, ins Emsland zu euch zukommen."Als Schirmherr unterstützt er das Projekt wie bereits 2016 auch indiesem Jahr: "Die Wertschätzung für die Leistungen desAmateurfußballs ist mir seit vielen Jahren ein wichtiges Anliegen.Mit dem 'Spiel des Lebens' unterstützt Sky genau diesen Gedanken, denwir als gemeinsames Amateurfußball-Projekt der 21 Landesverbände imDFB wieder zu einem der Höhepunkte des Jahres machen wollen."Bei der dritten Auflage des "Sky Spiel des Lebens" in Altenlingensind die aus den Live-Übertragungen bekannten Sky Experten sowieKommentator Wolff-Christoph Fuss mit von der Partie. Die dritteMannschaft des ASV spielt in der 3. Kreisklasse Emsland Süd undbelegt zwei Spieltag vor Saisonende den sechsten Tabellenplatz.Ermöglicht wird das "Sky Spiel des Lebens" 2018 durch dieUS-amerikanische Automarke Jeep®, die die Veranstaltung alsHauptsponsor präsentiert. Das Gewinner-Video, die besten Videos derBewerbungsphase sowie Eindrücke aus den Jahren 2015 und 2016 sindunter spieldeslebens.sky.de abrufbar.Das "Sky Spiel des Lebens" 2015 auf Juist und 2016 inReichersbeuernDas ersten beiden Auflagen des "Sky Spiel des Lebens" fanden inden Jahren 2015 und 2016 statt. Bei der Premiere empfing der TSVJuist den TuS Pewsum 2 in der Ostfriesenklasse C desNiedersächsischen Fußballverbands. 2016 ging es dann von der Nordseean den Fuß der Alpen. Der SC Reichersbeuern traf im Spiel derA-Klasse (Kreis Zugspitze) des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV)auf den SV Wackersberg-Arzbach.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell