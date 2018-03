"Der Traum von ewiger Jugend" / Das neue "3sat TV- & Kulturmagazin" über das Projekt Unsterblichkeit / Mit dem Besten aus 3sat von April bis Juni, ab 16. März 2018 im Handel (FOTO)

Mainz (ots) -Der Traum vom ewigen Leben, von ewiger Jugend scheint zum Greifennah. Denn die Forschung kommt den Mechanismen des Alterns immerweiter auf die Spur - damit steigen auch die Chancen,Alterungsprozesse aufzuhalten. Die 3sat-Themenwoche "ProjektUnsterblichkeit" zeigt vom 4. bis zum 8. Juni 2018, welcheKonsequenzen das für unsere Gesellschaft hätte und wie weit dieForschung heute tatsächlich ist. Mehr zum Thema erfahren Sie auch imaktuellen "3sat TV- & Kulturmagazin".Weitere Themen in der aktuellen Ausgabe:Der Wunsch nach einer gerechteren Welt ist allgegenwärtig. Aberdie großen revolutionären Ideen bleiben aus, die bahnbrechendenGesellschaftsutopien des 19. und 20. Jahrhunderts haben Staubangesetzt. Ist uns das utopische Denken abhandengekommen? Das fragt3sat in der Themenwoche "Visionäre und Utopien" vom 8. bis zum 14.April 2018 und stellt Menschen vor, die für ihre Visionen von einerbesseren Zukunft mit aller Kraft gekämpft haben und kämpfen. Im "3satTV- & Kulturmagazin" wirft Soziologe Harald Welzer einen Blick aufgesellschaftliche Gegenentwürfe, und Schriftsteller Ilija Trojanowspricht im Interview über gelebten Widerstand.Auch dieses Jahr begleitet 3sat das Theatertreffen Berlin inseinem Programm und zeigt drei der zum Theatertreffen eingeladenenStücke. Mit dabei: Antú Romero Nunes' "Die Odyssee - Eine Irrfahrtnach Homer". Der Regisseur inszeniert Homers Epos alskomödiantisch-martialisches Zweipersonenstück mit fulminantem Endeund erklärt im Interview mit dem "3sat TV- & Kulturmagazin", warumDeutsche oft Humor mit Inhaltslosigkeit verwechseln. Ab 5. Mai 2018zeigt 3sat samstags dieses und zwei weitere "Starke Stücke" vomTheatertreffen.Till Brönner gilt als der vielleicht einzige deutsche Jazz-Musikervon Weltruf. Lässig und elegant bewegt er sich zwischen denverschiedenen Stilrichtungen. Aber nicht nur musikalisch ist Brönnervielseitig: Er arbeitet unter anderem auch als Moderator,Musikproduzent und Fotograf. Ein Porträt des Künstlers ist in 3sat am30. Juni 2018 zu sehen - und im "3sat TV- & Kulturmagazin" zu finden.Weitere Informationen unter https://pressetreff.3sat.deDas "3sat TV- & Kulturmagazin" ist im Bahnhofsbuchhandel und imgut sortierten Zeitschriftenhandel in Deutschland, Österreich und derSchweiz erhältlich. Der Vertrieb erfolgt durch die VU VerlagsunionKG, Hamburg.Ansprechpartner: 3sat-Presseteam, Telefon: 06131 - 70-16407;ZDF-Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell