Der Traum vom Megajackpot-Gewinn / 90 Millionen Euro bei der letzten Oktober-Ziehung (FOTO)

Münster (ots) -Träume sind vielfältig und manchmal auch einzigartig. Ein paarBeispiele gefällig?Rund um den Erdball träumt man davon, sich überall verständigen zukönnen. Der Traum von einem Sprachen-Chip, der es möglich macht, alleSprachen der Erde fließend zu sprechen, wird vielleicht eines TagesRealität. Aktuell steht ein solcher implantierbarer Chip allerdingsnur ganz oben auf der Liste der High-Tech-Träume auf Basis einerrepräsentativen Eurojackpot-Umfrage durch YouGov. Andere träumenvielleicht davon, den Fußballverein ihres Herzens finanziellunterstützen zu können, wie es zum Beispiel ein norwegischerEurojackpot-Gewinner bereits 2013 erlebte. Oder wie wäre esschlichtweg mit einem "Traum-Urlaub"? Sonne, Strand und Meer - dasist nicht nur in Deutschland die klassische Vorstellung von Urlaub,vor allem wenn Richtung November der Herbstblues einsetzt. Und miteinem Millionengewinn in der Tasche ließe sich ein Urlaub sicherlichnicht nur zeitlich verlängern um in wärmeren Gefilden zu überwintern,sondern auch luxuriös gestalten.Wie passend, dass der Eurojackpot zum dritten Mal in diesem Jahrauf seinen Maximalbetrag angestiegen ist. Im Februar stand er zweiZiehungen hintereinander, von Ende Mai bis Anfang Juli sogar siebenZiehungen in Folge bei 90 Millionen Euro.Geknackt wurde die oberste Gewinnklasse in bisher 344 Ziehungenallein 53 mal von insgesamt 61 Spielteilnehmern, die dadurch jeweilszu Multimillionären wurden. Durchschnittlich gab es seit Start derLotterie im Jahr 2012 also bisher alle 6,5 Ziehungen einJackpotgewinn im zweistelligen Millionenbereich.Möglicherweise bringt die letzte Ziehung im laufenden MonatOktober erneut einen oder mehrere Jackpot-Gewinner hervor. DasKunststück einen 90-Millionen-Jackpot als einziger Spielteilnehmer zuknacken, gelang bisher drei Glückspilzen, einem Tschechen (2015),einem Baden-Württemberger (2016) und im Februar dieses Jahres einemFinnen.Dass ein 90-Millionen-Jackpot geteilt wurde, gab es bisher zweiMal: Im Januar 2017 konnten gleich fünf Spielteilnehmer aus Berlin,Hessen, Niedersachsen, Dänemark und den Niederlanden jeweils 18Millionen Euro gewinnen. Anfang Juli teilten sich zwei Deutsche ausHessen und Sachsen-Anhalt den bislang jüngsten 90-Millionen-Jackpotund erhielten somit jeweils 45 Millionen Euro. Vielleicht ist dies jaein gutes Omen, das der Jackpot auch diesmal wieder in Deutschlandbleibt?Mitspielen kann man bis Freitag (26.10.2018) in allenLotto-Annahmestellen und unter www.eurojackpot.de. Der Annahmeschlussist in den Bundesländern jeweils individuell geregelt und liegtspätestens bei 19 Uhr.