Der Traum vom Leben auf dem Wasser: Auf der BOOT & FUN BERLIN 2017 wird er wahr (FOTO)

Berlin (ots) -Eine ganze Halle mit Hausbooten, schwimmenden Häusern und FlößenIn einer eigenen Halle werden vom 23. bis 26. November Hausboote,schwimmende Häuser und Flöße zu sehen und erleben sein. Der Traum vomLeben auf dem Wasser lässt sich in Berlin leicht verwirklichen, dennEuropas gewässerreichste Hauptstadt ist umgeben von 20.000 Seen und3.500 Kilometern Wasserwegen.Insgesamt zehn Hausboote von Marken wie La Mare, Havenlodge undRollyboot werden in Halle 23b ausgestellt. Dazu gesellen sichAnbieter für mobile Heime und Tiny Houses, die fertigeHauskonstruktionen liefern. Ebenso gibt es zahlreiche Hersteller vonSchwimmkörpern und Rahmenkonstruktionen für Selbstbauer. Im Bereichschwimmende Häuser sind Fantasie und Geldbeutel keine Grenzengesetzt. Marktführer der Branche wie Floating Homes, Baltic SeaResort und Clement Systems sind ebenso vertreten wie freieArchitekturbüros.Im Hausbootforum erklären Experten alles über Planung,Konstruktion und Innenausbau von Hausbooten und wie man einenLiegeplatz findet. Weiterhin gibt es Vorträge zum Hausboot-Urlaubsowie Fahrtipps für Hausboote. Mit an Bord: Bootreiseexperte JürgenStrassburger, der eine persönliche Törnberatung anbietet.