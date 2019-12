Der Traum vom Hauptgewinn oder: Das statistische Missverständnis / Statistik-Experte erklärt, warum wir Lotto spielen (FOTO)

Köln (ots) - Am Wochenende wird mit der spanischen Weihnachtslotterie wieder diegrößte Lotterie der Welt ausgeschüttet. Der Traum von "El Gordo", demHauptgewinn, schweißt ganze Dörfer zu Tippgemeinschaften zusammen. Auch inDeutschland erfreut sich Lottospielen nach wie vor großer Beliebtheit, obwohldie Gewinnchance verschwindend gering ist. Prof. Dr. Jens Perret unterrichtet ander International School of Management (ISM) Statistik und Volkswirtschaftslehreund hat sich mit dem Phänomen beschäftigt."Lotto ist in Deutschland aus gutem Grund als Glücksspiel und nicht alsStrategiespiel kategorisiert", sagt ISM-Professor Dr. Jens Perret. "Im Gegensatzzu den unterschiedlichsten Pokervarianten kann man sich zum Beispiel durchkognitive Leistung wie Kartenzählen keinen taktischen Vorteil verschaffen,geschweige denn eine Gewinnstrategie erarbeiten." Um im deutschen 6aus49 einensicheren Gewinn einzufahren, müssten 77,50 Euro investiert werden. Statistischbetrachtet führt damit ein Euro Einsatz zu einem Gewinn von 0,0645 Euro - eindeutliches Minusgeschäft.Trotzdem spielen rund 7,3 Millionen Deutsche regelmäßig Lotto. Grund dafür sindpsychologische Ansätze - und unser mathematisch-statistisches Verständnis,erklärt Perret: "Am Anfang steht der Traum, was man mit dem Gewinn alles machenkann. Allein die Möglichkeit, gewinnen zu können, führt zu einer positivenGemütslage. Ein geschicktes, psychologisch fundiertes Marketing zielt genau aufdiesen Traum des besseren Lebens ab." Außerdem spielt die Darstellung derGewinnwahrscheinlichkeit eine entscheidende Rolle. Bei 6aus49 liegt diese bei1:140 Millionen. "Die 1 suggeriert uns, wir könnten der Eine sein, der gewinnt.Anders wäre es, wenn die Wahrscheinlichkeit als Verlustchance von139.838.159:139.838.160 ausgedrückt werden würde. Diese Zahl lässt uns glauben,die Wahrscheinlichkeit nicht zu gewinnen sei überwältigend und das Spielenzwecklos."Andersherum wird die verschwindend kleine Wahrscheinlichkeit von 0,00000072% aufden Hauptgewinn plötzlich realistisch. "Den meisten Menschen fällt es schwer,sich große absolute Zahlen zu veranschaulichen. Ein Wert wie 140 Millionen istnicht mehr greifbar und das Bauchgefühl übernimmt. Und intuitiv neigen wir dazu,kleine Wahrscheinlichkeiten überzubewerten", erklärt Perret. "Unsermathematisch-statistisches Verständnis steht hinter dem Traum eines Lottogewinnszurück. Wenn der Jackpot winkt, gewinnt die Hoffnung gegen den Verstand."Hintergrund:Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privatenWirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankingsrangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle. Die ISM hat Standorte inDortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin. An derstaatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wirdder Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen inkompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge derISM zeichnen sich durch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte inKleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemesterund -module an einer der rund 190 Partnerhochschulen der ISM.Pressekontakt:Pressekontakt:Maxie StrateLeiterin Marketing & CommunicationsISM International School of Management GmbH - GemeinnützigeGesellschaftOtto-Hahn-Straße 19D-44227 DortmundFon: 0231.97 51 39-31Fax: 0231.97 51 39-39maxie.strate@ism.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/70776/4471451OTS: International School of Management (ISM)Original-Content von: International School of Management (ISM), übermittelt durch news aktuell