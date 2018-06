Der Traum lebt weiter Mega-Jackpot von 90 Millionen Euro geht in die nächste Runde (FOTO)

Münster (ots) -Der Traum vom großen Jackpot-Gewinn geht in eine weitereVerlängerung. Auch kommende Woche bietet sich erneut die Chance auf90 Millionen Euro. Bei der heutigen Ziehung der Lotterie Eurojackpotwurde mit den Gewinnzahlen 5, 13, 22, 36 und 39 sowie den beidenEurozahlen 9 und 10 eine Zahlenkombination ermittelt, die mit keinemder mehr als 41,7 Millionen teilnehmenden Tipps übereinstimmt.Seit nunmehr 11 Ziehungen in Folge konnte die oberste Gewinnklassenicht getroffen werden. Der auf seinen maximalen Betrag von 90Millionen Euro angewachsene Jackpot geht jetzt bereits in die vierteWoche. Kaum zu glauben!Mit der heutigen Ziehung gibt es dennoch gleich 5 weitereNeu-Millionäre. Durch den Überlauf im ersten Gewinnrang erhöhte sichdie Gewinnausschüttung in der Gewinnklasse 2 auf über 23 MillionenEuro. Somit erzielten Spielteilnehmer aus Brandenburg,Nordrhein-Westfalen (2 x), Rheinland-Pfalz und Ungarn jeweils einenGewinn von 4.673.083,20 Euro.Axel Weber, Sprecher von Eurojackpot, schaut auf die kommende,erneute Jackpot-Woche: "Bei uns allen steigt die Vorfreude auf dieanstehende Fußball-Weltmeisterschaft. Vor der WM suchen wir aber nocheinen Europameister bei Europas größter Lotterie." Dass derEurojackpot über einen solch langen Zeitraum nicht geknackt wurde,ist sehr außergewöhnlich. Axel Weber: "Eine zwölfte Ziehung in einerlaufenden Jackpot-Periode brauchte der Eurojackpot zuletzt im Mai2015." Die bisher längste Jackpotphase von 13 Wochen gab es im erstenJahr der Lotterie 2012. Viele Lottospieler schauen jetzt schongespannt auf die Ziehung in der kommenden Woche.Dann lässt sich das Glück auch in der zweiten Gewinnklasse wiederherausfordern. Durch die Deckelung der Gewinnklasse 1 bei 90Millionen Euro und dem dadurch resultierenden erneuten Überlauf inden zweiten Gewinnrang, bildet sich dort ein erneuter Jackpot von 23Millionen Euro für die Ziehung am kommenden Freitag (15. Juni 2018).Der Eurojackpot ist eine legale staatliche Lotterie mitsteuerfreien Gewinnen. Seit Start im Jahr 2012 ist der Jackpot zumfünften Mal auf die maximale Höhe angewachsen. Im Mai 2015 undOktober 2016 erzielten Spielteilnehmer aus Tschechien und Deutschland(Baden-Württemberg) jeweils Rekord-Gewinne von 90 Millionen Euro. ZumJahreswechsel 2016/17 stand der Jackpot ebenfalls beim Höchstbetrag.Gleich fünf Eurojackpot-Spieler teilten sich die 90 Millionen underhielten pro Person 18 Millionen Euro. Zuletzt war der Eurojackpotim Februar 2018 auf 90 Millionen angewachsen. Hier gewann eineTippgemeinschaft aus Finnland. Was es aber noch nie gab: dass derEurojackpot tatsächlich vier Ziehungen in Folge bei 90 Millionensteht.Bis kommenden Freitag, den 15. Juni 2018 können Tipps in allenLotto-Annahmestellen und unter www.eurojackpot.de abgegeben werden.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deeurojackpot.spiegel.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell