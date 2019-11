Trauern im Netz: Chatandacht am Ewigkeitssonntag / Am 24. November online der Verstorbenen gedenken

Düsseldorf (ots) - Der Tod geliebter Menschen wirkt oft lange nach. Was bleibtvon ihnen, woran erinnert man sich? Traditionell gedenken evangelischeChristinnen und Christen am Ewigkeitssonntag verstorbener Angehöriger undFreunde - in Gemeindegottesdiensten, aber auch online: Seit 2009 bietet dasPortal www.trauernetz.de am Ewigkeitssonntag eine Chatandacht an, die in diesemJahr am 24. November 2019 um 18 Uhr auf www.trauernetz.de stattfindet.Online-Andacht ergänzt Angebote der KirchengemeindenDie Online-Andacht ergänzt das gottesdienstliche Angebot der Kirchengemeindenvor Ort. Im Chat können Angehörige und Freunde auch an Menschen erinnern, diebereits vor längerer Zeit gestorben sind. Zudem bietet sie auch Trauernden, dienicht an einem Gemeindegottesdienst teilnehmen können, eine Möglichkeit desGedenkens.Namen in ein digitales Trauerbuch eintragenAb sofort ist es möglich, auf dem Portal die Namen von Verstorbenen in eindigitales Trauerbuch einzutragen. Eine weitere Anmeldung ist nicht notwendig.Während der Online-Andacht am Ewigkeitssonntag werden diese im Chat eingeblendetund im Gebet vor Gott gebracht. Zusätzlich zur Chatandacht bietetwww.trauernetz.de auch die Möglichkeit, Online-Gedenkseiten für Verstorbeneanzulegen. "Immer mehr Lebensvollzüge verlagern sich ins Internet. Deshalb istes nur folgerichtig, Totengedenken auch online zu ermöglichen: im Chat, alsGedenkseite, Blog oder auch in sozialen Netzwerken wie beispielsweiseInstagram", sagt Pfarrer Ralf Peter Reimann, der die Online-Andacht gemeinsammit seiner Kollegin Pfarrerin Maike Roeber halten wird. "Seit mittlerweile zehnJahren ist unsere Chat-Andacht für Trauernde ein fester Ort, um an verstorbeneAngehörige und Freunde zu erinnern", ergänzt Maike Roeber.Stichwort: trauernetz.dewww.trauernetz.de ist eine Kooperation der Evangelischen Landeskirche in Baden,der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, der Evangelisch-lutherischenLandeskirche Hannovers, der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau, derEvangelischen Kirche im Rheinland sowie der Vereinigten Evangelisch-LutherischenKirche Deutschlands.www.trauernetz.dewww.instagram.com/trauernetz/Pressekontakt:Jens Peter Iven | 0211 4562-373 | jens.iven@ekir.de |www.ekir.de/presseOriginal-Content von: Evangelische Kirche im Rheinland, übermittelt durch news aktuell